Galatasaray'da Martin Benitez ile ilgileniyor

Devre arası transfer döneminde Ryan Donk ve Martin Linnes'i alarak kadrosunu güçlendiren Galatasaray'da çalışmalar devam ediyor. Sarı kırmızılı ekibin transfer listesinde Independiente forması giyen Martin Benitez bulunuyor. Güney Amerika seferine çıkan sarı-kırmızılı yöneticiler, Benitez transferi için Independiente ile pazarlıklarda son aşamaya geldi. Denizli, 21 yaşındaki top cambazını mutlaka istiyor.
Devre arası transfer döneminde Ryan Donk ve Martin Linnes'i alarak kadrosunu güçlendiren Galatasaray'da çalışmalar devam ediyor. Sarı kırmızılı ekibin transfer listesinde Independiente forması giyen Martin Benitez bulunuyor. Güney Amerika seferine çıkan sarı-kırmızılı yöneticiler, Benitez transferi için Independiente ile pazarlıklarda son aşamaya geldi. Denizli, 21 yaşındaki top cambazını mutlaka istiyor.