Galatasaray'da Martin Benitez ile ilgileniyor

Devre arası transfer döneminde Ryan Donk ve Martin Linnes'i alarak kadrosunu güçlendiren Galatasaray'da çalışmalar devam ediyor. Sarı kırmızılı ekibin transfer listesinde Independiente forması giyen Martin Benitez bulunuyor. Güney Amerika seferine çıkan sarı-kırmızılı yöneticiler, Benitez transferi için Independiente ile pazarlıklarda son aşamaya geldi. Denizli, 21 yaşındaki top cambazını mutlaka istiyor.



GÖRÜŞMELER BİR İKİ GÜNE BİTER

Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir şekilde giren Independiente'nin 21 yaşındaki hücum oyuncusu Martin Benitez'in sarı-kırmızılı ekibe transferi artık an meselesi. Arjantin basını, Arjantin'de bulunan Galatasaray yöneticilerinin Benitez'in bonservisinin yüzde 60'ını almak için 5 milyon Euro'yu gözden çıkardığını öne sürdü. Görüşmelerin bir-iki gün içinde biteceği ve Benitez'in ikinci yarıda sarı-kırmızılı formayı giyeceği belirtildi.

Kariyeri boyunca sadece Independiente forması giyen Benitez, tam bir top cambazı olarak biliniyor. Bileklerine çok hâkim olan 1.73 boyundaki tangocu, hücum hattının her bölgesinde oynayabiliyor. Topla çok hızlı hareket edebilen, kanatları etkili kullanan Benitez, attığı etkili ara paslarıyla da adından söz ettiriyor. Genç yetenek, Arjantin Milli Takımı Teknik Direktörü Gerardo Martino'nun 2016 Olimpiyatları için adam havuzunda bulunuyor.