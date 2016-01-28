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Galatasaray'da mali krizin faturası onlara çıktı

Galatasaray'da çıkan mali krizin ardından sebepleri tartışılmaya devam ediyor, Prandelli ve Mancini dönemindeki yapılan transferler tartışma konusu oldu

Galatasaray'da mali krizin faturası onlara çıktı

 Son beş yılda Terim ve Hamzaoğlu'nun 8 kupa kazandırıp kasaya 101.5 milyon Euro prim koyduğu Galatasaray'ı, Mancini ve Prandelli dönemi transferleri yıktı.

İTALYANLAR SAVURDU

Sabah gazetesinin haberine göre, Temmuz 2011'de göreve gelen ve 816 gün takımda görev yapan Fatih Terim'in kulübe getirileri de dikkat çekti. Deneyimli teknik adam bu süreçte 5 transfer dönemi geçirdi ve periyod başına ortalama 15 milyon Euro harcadı. 5 transfer döneminde 21 oyuncuyu Galatasaray'ın kadrosuna alan Terim, bu isimlerde ise büyük ölçüde isabet sağladı. Terim'in bu transferlerinin 6'sı kulüpte takımda görev yapıyor. (Muslera, Burak, Sneijder, Chedjou, Umut, Hamit). Bu tablo sonrasında göreve gelen Cesare Prandelli ve Roberto Mancini'de ise apayrı. İki İtalyan teknik adam 2 transfer döneminde 16 transfere 29,1 milyon Euro harcarken, bu transferlerin sadece 4'ü 2015-2016 sezonunda Galatasaray'ın TFF'ye bildirdiği kadronun içinde yer alıyor. (Koray, Yasin, Sinan, Tarık)
TERİM 78.8 MİLYON PRİM KAZANDIRDI!

Puan ve başarı primleri dikkate alındığında ise İtalyanlar bolca transfere rağmen son iki sırada yer aldı. İki teknik adam 23.9 milyon Euro primi kulübün kasasına koyarken müzeye de 1 kupa götürdü. Bu tablo, Terim ve Hamzaoğlu'nda tam tersi oldu. Fatih Terim (78.8) ve Hamza Hamzaoğlu (22.7) toplamda 101.5 milyon Euro prim kazandırırken, görevinden alınan bu iki ismin kazandırdığı kupa sayısı ise 8 oldu.


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