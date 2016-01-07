Galatasaray'da Leonard Kweuke ismi gündemden düşmüyor

28 yaşındaki Kamerunlu golcü Kweuke için Aslan, 2 milyon Euro ve 1 futbolcu karşılığında Rize ile anlaşma noktasına geldi. Transfer takasta kullanılacak futbolcuda anlaşmaya kaldı.



ANLAŞMA NOKTASINA GELİNDİ

Harıl harıl İngiltere'de golcü arayan G.Saray'da Kweuke bombası patladı. Sarı - Kırmızılı takımın Çaykur Rizespor'un forveti Leonard Kweuke ile anlaşma noktasına geldiği iddia edildi. İddiayı Çay TV ortaya atarken iki kulüp kaynakları da bu görüşmeleri yalanlamadı. 28 yaşındaki Kamerunlu forvet için Karadeniz ekibi ile temasa geçen G.Saray'ın nakit para+takas yoluyla golcü sorununu çözeceği belirtildi. Burak Yılmaz'ın sakatlığı, Umut Bulut'un tam verimli olamayışı, Sinan Gümüş'ün de tecrübesizliği nedeniyle sağlam bir golcü arayan Aslan, aradığı ilacı Rize'e buldu. Rize transfere olumlu bakarken iş takasta alınacak oyuncuya kaldı.

SİNAN VE UMUT'U İSTEDİLER

Sarı - kırmızılı kulüp bu transfer için Rize'ye 2 milyon euro bonservis ücreti ve takasta bir oyuncu verecek. O isim için ise henüz anlaşma sağlanamadı. Çaykur Rize teknik direktörü Hikmet Karaman'ın Sinan Gümüş isteğine Mustafa Denizli onay vermedi. Karaman ardından Umut Bulut'u istedi ancak o konuda da anlaşma sağlanamadı. G.Saray, Tarık Çamdal veya Jem Paul Karacan'ı önerdi. Görüşmeler sürerken anlaşma zemininin bulunacağı belirtildi.