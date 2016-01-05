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Galatasaray'da Leonard Kweuke bombası her an patlayabilir

Bugün ortaya atılan bir iddiaya göre Galatasaray Çaykur Rizespor forması giyen başarılı golcü Leonard Kweuke ismini her an açıklayabilir

Galatasaray'da Leonard Kweuke bombası her an patlayabilir

 Haber7 Spor Servisi



Ryan Donk'un imzasıyla transfere hızlı giren Galatasaray ikinci bombasını patlatmak üzere. Çaykur Rizespor'un Kamerunlu golcüsü Leonard Kweuke için Karadeniz ekibiyle uzun süredir pazarlık masasında olan Galatasaray yönetimi anlaşmayı önümüzdeki günlerde açıklayacak.



Sinan Gümüş'e olumsuz yanıt



Transferde çok ufak pürüzler kalırken, Galatasaray'ın 2 milyon avro + bir futbolcuyu bonservisiyle vereceği öğrenildi. Transferin önünü tıkayan en büyük engel ise Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman'ın Sinan Gümüş'ü istemesi. Mustafa Denizli, Sinan Gümüş'ün verilmesine kesinlikle karşı çıkarken bu ismin yerine Emre Çolak ve Tarık Çamdal isimleri önerildi.



Son teklif Umut Bulut



Kweuke'nin yerine yine bir forvet oyuncusu talep eden ​Hikmet Karaman'ın son teklifi ise Umut Bulut oldu. Karadeniz ekibinin bu ısrarı karşısında süre isteyen Galatasaray yönetimi, Mustafa Denizli'nin Umut Bulut hakkındaki kararını bekliyor.

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GalatasarayLéonard Kweuke
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