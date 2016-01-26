Galatasaray'da krizin reçetesi çıkarıldı

Avrupa’dan 2 yıl men isteyen UEFA ile 12 Şubat’ta masaya oturacak olan Galatasaray’da kurtuluş formülü bulundu…



Kritik zirveye kadar ekonomik tabloyu düzeltecek projeler üzerinde kafa yoran Başkan Dursun Özbek ve yöneticiler gözünü Mecidiyeköy’de yapımı süren Galatasaray Oteli’ne çevirmiş durumda. Alınan bilgilere göre Başkan Özbek, otele iyi bir alıcı bularak kulübü büyük oranda rahatlatmayı düşünüyor. Bu proje, ilk yönetim kurulu toplantısında masaya yatırılacak.



BORÇLARIN 3’TE 1’İ GİDECEK!



Eğer yönetim kurulundan da onay çıkarsa otelin satışı için hemen kollar sıvanacak. Fakat inşaatı süren otelin bitimi yaz aylarının ortasını bulacağından UEFA’ya satış için garanti verilecek. Yapılan araştırmalara göre Galatasaray Oteli bittiğinde piyasa değeri tam 150 milyon doları bulacak.



Böylece Sarı-Kırmızılı kulüp borçlarının 3’te 1’inden tek bir hamle ile kurtulmuş olacak. Başkan Dursun Özbek, 11 Temmuz 2015’te yapılan genel kurulda, gayrimenkullerin yapılandırılması ve satılması konusunda tam yetki almıştı. UEFA’nın bu projeye nasıl bir reaksiyon göstereceği de merak konusu.



Şu anda yapımı süren Galatasaray Oteli’nin kaba inşaatı tamamlandı. Otelin haziran-temmuz ayı gibi hizmete açılması planlanıyor.



Otel, eskiden GSStore çadırının olduğu 17 bin metrekarelik alana yapılıyor. Galatasaray yönetimi, otelin inşaatı için 20 milyon dolar kredi kullandı.



Otelin hizmete açıldığında yılda 1.2 milyon dolar gelir getirmesi planlanıyor.





Kaynak : Bugün