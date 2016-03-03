Galatasaray'da kötü haberlerin ardı arkası kesilmiyor!

Galatasaray 'ın yakasını şanssız sakatlıklar bırakmak bilmiyor...

Son haftalarda darbeye dayalı sakatlıklar yaşayan sarı kırmızılı takım, bu haftaki Medipol Başakşehir maçında 4 futbolcu kesin olarak görev alamayacak....

Geçen haftaki Gaziantepspor maçında aldıkları darbeler sonucu sakatlanan Aurelien Chedjoe ve Lionel Carole ile dünkü Akhisar Belediyespor karşılaşmasında aynı şekilde sakatlanan Bilal Kısa ve Sabri Sarıoğlu, bu hafta forma giyemeyecek.Akhisar Belediyespor maçının ikinci yarısında gözüne darbe alan Bilal Kısa'nın göz travması geçirdiği açıklandı.

Galatasaray Kulübü Sağlık Kurulu, dört futbolcuyu bir an önce iyileştirmek için yoğun bir tempo içine girerken Carole, Chedjou ve Bilal'in gelecek hafta oynanacak Gençlerbirliği maçına yetişmeleri bekleniyor. Ancak, bir sonraki hafta Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Çaykur Rizespor ve Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe maçları oynanacak olması nedeniyle bu oyuncuların Gençlerbirliği karşısında oynatılmamaları gündemde.

Sabri'nin ise Fenerbahçe derbisi ile sahalara dönmesi bekleniyor.