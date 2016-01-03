Galatasaray'da Kevin Grosskreutz bilmecesi son buluyor

'ın sezon başında transfer ettiği ancak ligin ilk yarısı hiçbir maçta oynatamadığı Alman futbolcusu

, Stuttgart için sağlık kontrolünden geçti. Alman kulübü kontrolden geçirdiği Grosskreutz için Galatasaray ile görüşmelerin ise devam ettiğini

GalatasarayKevin Grosskreutz