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Galatasaray'da Kevin Grosskreutz bilmecesi son buluyor

Galatasaray'da sezon başından beri yılan hikayesine dönen Kevin Grosskreutz transferinden sona yaklaşılıyor, ülkesine dönen yıldız oyuncu Stuttgart takımı ile anlaşmak üzere

Galatasaray'da Kevin Grosskreutz bilmecesi son buluyor
Galatasaray'da sezon başından beri yılan hikayesine dönen Kevin Grosskreutz transferinden sona yaklaşılıyor, ülkesine dönen yıldız oyuncu Stuttgart takımı ile anlaşmak üzere

 Galatasaray'ın sezon başında transfer ettiği ancak ligin ilk yarısı hiçbir maçta oynatamadığı Alman futbolcusu Kevin Grosskreutz, Stuttgart için sağlık kontrolünden geçti. Alman kulübü kontrolden geçirdiği Grosskreutz için Galatasaray ile görüşmelerin ise devam ettiğini 
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Anahtar Kelimeler:
GalatasarayKevin Grosskreutz
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