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Galatasaray'da Kayserispor hazırlıkları tam gaz devam ediyor

Super Lig'in 17. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da hazırlıklar devam ediyor

Galatasaray'da Kayserispor hazırlıkları tam gaz devam ediyor
 Super Lig'in 17. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da hazırlıklar devam ediyor
Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasındaki Kayserispor maçının hazırlıklarına bu sabah gerçekleştirilen antrenmanla devam etti. Lukas Podolski, Jose Rodriguez, Semih Kaya ve Emre Çolak, tedavileri tamamlanarak antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda Teknik Direktör Mustafa Denizli yönetiminde yapılan idmanın ilk bölümünde ısınma, koordinasyon hareketleri ve teknik pas çalışmaları üzerinde duruldu. Daha sonra gruplara ayrılan sarı-kırmızılı takım, havadan pas çalışması yaptı. Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışmalar gerçekleştirildi. Toplam 80 dakika süren antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

4 OYUNCU TAKIMA DÖNDÜ

Testleri devam eden Wesley Sneijder, tedbir amaçlı olarak takımdan ayrı özel çalıştı. Burak Yılmaz'ın tedavisine devam edildi. Hamit Altıntop, kuvvet çalışmalarına devam etti. Jason Denayer, geri dönüş programı dahilinde kondisyonerler eşliğinde dayanıklılık ve kuvvet çalıştı. Lukas Podolski, Jose Rodriguez, Semih Kaya ve Emre Çolak, tedavileri tamamlanarak antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı.

KAYSERİ YOLCULUĞU YARIN

Galatasaray, Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sabah saat 11.00'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra saat 16.45'te Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçuşla maçın yapılacağı Kayseri'ye giderek kampa girecek. - İSTANBUL
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GalatasarayKayserispor
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