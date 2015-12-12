Galatasaray'da John Obi Mikel Bombası

Galatasaray, aradığı ön liberoyu Premier Lig ekiplerinden Chelsea’de buldu. Londra ekibinde oynama şansı bulamayan ve kendine takım arayan John Obi Mikel, sarı-kırmızılı yönetime sunuldu.

CHELSEA'DE FORMA ŞANSI BULAMIYOR

2017 yılına kadar Chelsea ile sözleşmesi bulunan Nijeryalı futbolcu, bu sezon Premier Lig’de 5 kez görev yaparken, 2 kez ilk 11’de başlayabildi, hiç 90 dakika sahada kalamadı.

Zor günler geçiren Chelsea takımında neşteri vuracak olan Mourinho’da Mikel’i gözden çıkarırken, orta sahaya başka oyuncu takviyeleri bakıyor. 10 milyon Euro bonservis bedeli bulunan 28 yaşındaki futbolcu, çok daha cüzzi rakamlar karşılığında transfer edilebileceği öğrenildi. Denizli’nin de bu isme sıcak baktığı, transfere onay verdiği öğrenildi.

İLK 11’DE OYNAYACAĞI BİR TAKIMI İSTİYOR

Obi Mikel’in Türkiye’deki temsilcisi Hakan Eğilmez ise yazın yaptığı açıklamada, Galatasaray’ın 2 yıldır Nijeryalı futbolcu ile ilgilendiğini, ancak önerilen ve istenilen ücret arasındaki farklar nedeniyle bu transferin gerçekleşmediğinin altını çizmişti. Bu sezon süre alamayan ve oynamak isteyen Mikel’in oynayabileceği bir takıma gitmek istediği öğrenildi. Chelsea’nin de gözden çıkardığı oyuncu için yüksek rakamlar istemeyeceği, takımda revizyona gideceği bildirildi.

Premier Lig’de kötü bir sezon geçiren Chelsea’de ilk 11 şansı bile bulamayan Obi Mikel’in, sürekli oynayacağı bir takıma gitmek istediği ifade dildi.

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