Galatasaray'da hedef haline gelen isim konuştu

"KESİNLİKLE BÖYLE BİR SÖYLEMDE BULUNMADIM"

Aysal, yaptığı yazılı açıklamada, sosyal medyada ve gazetelerin internet haberleri bölümünde kendi adına asılsız, mesnetsiz ve yalan haberlerin yer aldığını üzülerek takip ettiğini belirterek, şunları kaydetti: "Çıkan bir haberde, UEFA Yargı Komisyonu Başkanı ile sıkı dost olduğum ve Galatasaray'a UEFA'dan gelmesi muhtemel ceza konusunda yardımcı olabileceğim belirtilmiştir. Kesinlikle böyle bir söylemde bulunmadım, ayrıca bu asılsız haberde belirtildiği gibi Galatasaray'dan bana bu yönde bir hizmet talebi gelmemiştir."

"GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

Son bir hafta içinde herhangi bir medya mensubuna veya organına açıklamada bulunmadığını vurgulayan Aysal, "Bunun yanında herhangi bir spor kulübü başkanına cevap niteliğinde bir açıklamam olmamıştır. Şahsım adına yapılmış gibi gösterilen bu açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerini kullandı.

Eski Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal, UEFA Yargı Komisyonu Başkanı ile sıkı dost olduğuna ve sarı-kırmızılı ekibe UEFA'dan gelmesi muhtemel ceza konusunda yardımcı olabileceğine yönelik basında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.