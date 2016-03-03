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Galatasaray'da gizli operasyon deşifre oldu!

Gаlаtаsаrаy'da Fatih İşbеcеr ve Cenk Ergün, Frаnsız tеknik adam Rudi Gаrciа'yı takımın bаşınа gеçirmеk için çаlışmаlаrını sürdürüyоr

Galatasaray'da gizli operasyon deşifre oldu!

 Hamza Hamzaoğlu ve Mustafa Denizli'yi gönderen Galatasaray yönetimi, takımı geçici olarak Orhan Atik'e emanet ederken hoca arayışlarına da başladı. İşbecer ve Ergün, Rudi Garcia'yı ikna etmek için çalışmalarını sürdürürken oyuncuların da tercihinin başarılı teknik direktörden yana olduğu belirtiliyor. 

YARDIMCISI, SNEIJDER İLE GÖRÜŞTÜ

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Rudi Garcia öne çıkarken Roma ile yollarını ayıran Fransız teknik adamla temasları Fatih İşbecer sürdürüyor. Garcia'nın, İstanbul'da oynanan Lazio maçından beri Galatasaray'ı yakından takip ettiği belirtiliyor. Hatta Fatih İşbecer'e bir rapor bile hazırladı. Bu da yetmezmiş gibi Garcia'nın yardımcısı Claude Fichaux İstanbul'a geldiğinde Wesley Sneijder'le bir araya geldi. Görüşmede bulunan isimse Mustafa Denizli'nin ayrılmasıyla yeniden aktif rol almaya başlayan Futbol Direktörü Cenk Ergün'dü. Ergün ve İşbecer, UEFA'nın Avrupa'dan 1 yıllık men cezasına rağmen Galatasaray'a getirmek için yoğun çaba harcıyor.

SNEIJDER İSTEKLİ

Öte yandan futbolcuların büyük bölümü de 52 yaşındaki Rudi Garcia'nın takıma başına geçmesine sıcak bakıyor. Fransız teknik adamı isteyenlerin başını Wesley Sneijder çekerken; Chedjou, Semih, Carole, Donk, Rodriguez ve Umut Bulut da 'Rudi Garcia' diyor. Ayrıca Fransız olmasının camiada da çabuk kabul görmesini sağlayacağı belirtilirken temasların devam ettiği ve bu sezon için olmazsa bile gelecek yıl için başarılı hocanın takımın başına geçmesine kesin gözüyle bakılıyor.
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