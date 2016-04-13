Galatasaray'da gece yarısı operasyonu

Galatasaray yönetimine bir şok daha! Dün gece sessiz sedasız Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP)'a yapılan bildirimde, daha önce Galatasaray Spor Kulübü Derneğine devredilen Galatasaray Mağazacılık A.Ş. hisseleri, devir bedeli ödenmediği için geri alındı.



İşte KAP'a yapılan o açıklama;



Galatasaray Sportif,

(a) 27 Mayıs 2014 tarihinde Galatasaray Mağazacılık'ın %50,10'luk payına denk gelen 4.333.650 nominal adetli hisse senetlerini ve dolaylı olarak Galatasaray Mağazacılık'ın kontrolüne sahip olduğu Galatasaray İletişim'in çoğunluk hisselerini 90.180.000 TL bedelle ve 28 Mayıs 2015 tarihinde, Galatasaray Mağazacılık'ın kalan %49,90'lık payına denk gelen 4.316.250 nominal değerli hisselerini 74.950.000 TL bedelle Dernek'e satış yolu ile devretmiştir.



(b) Şirket, bu işlemler neticesinde, 28 Mayıs 2015 tarihinde gerçekleşen işlemle 74.950.000 TL ve 27 Mayıs 2014 tarihinde gerçekleşen işlemle 87.220.155 TL tutarında kar kaydetmiştir. Ayrıca, Galatasaray Sportif, Galatasaray Spor Kulübü (Dernek)'den olan söz konusu alacak üzerinden geçmiş ve cari dönem faiz gelirlerinde toplam 17.235.393 TL faiz tahakkuku yapmıştır.



(c) 30 Ekim 2015 tarihinde varılan mutabakata istinaden, Dernek bahse konu hisse satış işleminden kaynaklanan borcunu en geç 29 Aralık 2015 tarihine kadar Şirket'e ödemeyi beyan etmiştir. Belirtilen tarihte borcun ödenmemesi halinde, herhangi bir ihbar ve ihtarda bulunmasına gerek olmaksızın, Dernek kendisine devir edilmiş olan hisse senetlerini en kısa sürede Şirket'e iade etmeyi kabul etmiştir. 30 Aralık 2015 tarihi itibarıyla, Galatasaray Mağazacılık hisse devir işlemlerinden kaynaklanan 165.130.000 TL satış bedeli ve 17.235.393 TL faiz tahakkuku olmak üzere toplam 182.365.393 TL alacağın Dernek tarafından ödenmemesi sebebiyle söz konusu hisseler Şirket'e iade edilmiş ve alacak tutarı kayıtlardan çıkartılmıştır.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.



BİLDİRİ NE ANLAMA GELİYOR?



Kulüp tarafından gece 23.57'de sessiz sedasız girilen bu açıklama, şu anlama geliyor. Daha önce büyük bir adım olarak lanse edilen Mağazacılık A.Ş. hisselerinin devri, bu hisselerin bedelinin taahhüt edilen zaman içinde (30 Aralık 2015) ödenmemesi gerekçesiyle geri alındı.



ÜNAL AYSAL "BU DEVİR İŞLEMİ BİZİ KURTARACAK" DEMİŞTİ



Kulübün 19 Mart'ta Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen mali genel kurulunda konuşan eski başkan Ünal Aysal, Mağazacılık AŞ'yi Sportif AŞ'ye devrederek, UEFA cezasından kurtulmayı amaçladıklarını, yönetimin bu konuyu savunması durumunda 1 yıllık cezayı almayacağını savunmuştu. Kulübün CAS savunmasında devri kullanması durumunda cezanın indirileceğini ileri süren Ünal Aysal, şu cümleleri kurmuştu:

"Mağazacılık AŞ'yi Sportif AŞ'den kulübe sattık. Bunun getirisi 58 milyon avroydu. Bu, UEFA'nın kestiği cezayı önleyecek ciddi bir tedbirdi. SPK'dan onayı alındı. Üç kez UEFA denetiminden geçti ama bir Allah'ın kulu da 'yapmayın' demedi. Bizden sonra gelen yönetim bunu devam ettirdi. Ne hikmetse bilmediğimiz bir sebepten dolayı geçen sene ekim ayında bu iptal edildi ve 58 milyon avro kardan vazgeçtik. Böylece UEFA'nın kucağına düştük. UEFA'da sadece bu konuyu savunsaydık, bir sene değil, hiç ceza almayacaktık. Bu konuyla ilgili Sayın Başkanı aradım, ikaz etmek istedim. 'Savunmayı bunun üstüne kurun' dedim. Bana, 'UEFA'dan böyle bir tavsiye aldık' dedi. Bunu araştırdım. Böyle bir tavsiye yok. CAS savunmasında da bu konu üzerinde çalışırlarsa, kazanma şansları olacağını hatırlatmak isterim."



(Sporcope)



