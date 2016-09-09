Galatasaray'da flaş Sneijder kararı!

Galatasaray’da Teknik Direktör Jan Olde Riekerink, Kayseri ile yarın deplasmanda oynanacak mücadelede kadroda değişikliğe gidecek. Hollandalı teknik adamın Portekizli futbolcu Josue’yi milli takımdan yorgun dönen Sneijder’in yerine oynatabileceği öğrenildi.

Milli arada Hollanda formasıyla Yunanistan ile yapılan özel maçta 65 dakika sahada kalan Sneijder, 6 Eylül Salı günü ise Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde İsveç’e karşı 90 dakika sahada kalıp beraberlik golünü atmıştı.

Tecrübeli futbolcunun bu yoğun maç temposunda herhangi bir sorun yaşamaması için yerine Josue’yi hazırlayan Riekerink, Portekizli yıldızla özel olarak ilgilendi. Hollandalı çalıştırıcı, Nigel De Jong’a da Tolga Ciğerci ile birlikte şans verecek.

Kaynak: Milliyet