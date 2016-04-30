Galatasaray'da Fatih Terim'in ayak sesleri

Bu sezon tarihinin en kötü performanslarından birini ortaya koyan Galatasaray, önümüzdeki sezon için Fatih Terim ile de anlaşmak istiyor. Fakat Fatih Hoa'nın Dursun Özbek başta iken gelip gelmeyeceği ise net değil.



Gelecek sezonun hazırlıklarını yapmaya başlayan Galatasaray'da gündemin ilk maddesi yeni teknik patronun kim olacağı. Sarı-kırmızılı yöneticilerin hedefindeki isim Fatih Terim. Galatasaray, daha önce 3 dönem sarı-kırmızılı takımı çalıştıran, Türkiye'yi Avrupa Şampiyonası'na taşıyan başarılı hocanın geri dönmesi için nabız yoklamaya başladı. Fatih Terim'le önümüzdeki günlerde masaya oturulacak.



Terim kabul etmezse Sampaoli'ye gidecekler

İsmi Katar Milli Takımı da dahil olmak üzere birçok takımla anılan Arjantinli çalıştırıcı Jorge Sampaoli, ülkesinin Vorterix radyosuna açıklamada bulunarak “Tutkulu bir kulübü çalıştırmak isterim, mesela Marsilya ve Galatasaray gibi…” diye konuştu.



Son dönemde Galatasaray’la ismi anılan Marcelo Bielsa’nın öğrencileri arasında yer alan 56 yaşındaki Sampaoli, bu yılın başında ayrıldığı Şili Milli Takımı’na geçtiğimiz yıl Copa America zaferi yaşatmıştı.



Fransa basını, başarılı teknik adamın gelecek sezondan itibaren Marsilya’nın başına geçebileceğini belirtiyor.

Kurt teknik adam olumlu yanıt verirse imzalar Avrupa Şampiyonası sonrasında atılacak. Terim'in teklifi kabul etmemesi halinde ise rota başka isimlere çevrilecek. Alternatif isim olarak Arjantinli teknik direktör Jorge Sampaoli üzerinde duruluyor. Daha önce Cimbom'u çalıştırabileceğini açıklayan Sampaoli ile yapılan ilk görüşme olumlu sonuçlandı. Arjantinli, Galatasaray'dan haber bekliyor.