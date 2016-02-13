Galatasaray'da Deprem! Artık Tek Patron Denizli!

Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün'ün ofisi TT Arena'ya alındı. Artık Florya'nın tek patronu Mustafa Denizli!
Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, TT Arena’ya taşındı. Tecrübeli teknik adam Mustafa Denizli’nin Florya’daki tek yetkili olma talebine olumlu yanıt veren sarı-kırmızılı yönetim, Cenk Ergün’ün görevini TT Arena’da sürdürmesini kararlaştırdı.
Öte yandan Başkan Dursun Özbek’in yönetimde yeniden yapılandırmaya giderek, yönetim kurulu üyelerini futbolda farklı alanlarda görevlendireceği öğrenildi.
Kaynak : Sporalemi