Galatasaray'da Ciro Immobile iddiası

Galatasaray Teknik Direktörü Mustafa Denizli'nin, Brezilyalı Leandro Damiao'yu veto etmesinden sonra rota İtalyan golcü Ciro İmmobile'ye döndü. Sevilla'da kiralık olarak oynayan İtalyan futbolcunun bonservisi Alman kulübü Borussia Dortmund'da.

IMMOBILE MUTSUZ

Devre arasında mutlaka golcü transferi yapmak isteyen G.Saray'da gündemdeki isimlere bir futbolcu daha eklendi. 'Sky İtalia' adlı site, Sevilla'nın sezon başında Borussia Dortmund'dan kiraladığı Ciro Immobile'nin İspanya'da mutsuz olduğunu yazdı. Haberde fazla forma şansı bulumayan İtalyan forvetin ayrılmak istediği ve talipleri arasında Cimbom'un da bulunduğu ifade edildi. 25 yaşındaki golcünün, Sevilla Sportif Direktörü Monchi ve teknik direktör Unai Emery'le bir araya geldiği, bu toplantının ardından Immobile'nin kiralık olarak başka bir takıma gönderileceği ileri sürüldü. Sampdoria ve Napoli'nin de Immobile'le ilgilendiği iddia edildi.

(Kaynak: Takvim)