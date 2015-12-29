Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Galatasaray'da büyük bir servet çöpe atıldı

Galatasaray'da büyük umutla ile yüksek meblağlara transfer edilen oyuncuların neredeyse hiç varlık gösterememesi verilen paraların çöpe gitmesi yorumunu yaptırıyor, yıldız futbolcuların aldığı garanti ücretler 20 milyon TL'yi buluyor

Galatasaray'da büyük bir servet çöpe atıldı
Galatasaray'da büyük umutla ile yüksek meblağlara transfer edilen oyuncuların neredeyse hiç varlık gösterememesi verilen paraların çöpe gitmesi yorumunu yaptırıyor, yıldız futbolcuların aldığı garanti ücretler 20 milyon TL'yi buluyor

Galatasaray’da bu sezon fazla forma şansı bulamayan ve beklentilerin altında kalan oyuncuların alacağı garanti ücretler toplamda 20 milyon TL’yi buluyor. Tarık Çamdal, Emre Çolak, Koray Günter, Hamit Altıntop ve Jem Paul Karacan, hem yaşadıkları sakatlıklar hem de hocaları tarafından görev verilmemesi sebebiyle takıma katkıda bulunamadı. Ancak oyunculara verilen yüksek ücretler, kulübü zor duruma sokuyor. Bu oyuncuların ilk yarıda ortaya koydukları performans şöyle:
Oyuncu Ücreti Performansı
Tarık 3 milyon 750 bin TL 4 maçta 205 dakika
Emre Çolak 1 milyon 500 bin TL 7 maçta 201 dakika (2 asist)
Koray 2 milyon 565 bin TL 1 maçta 9 dakika
Hamit 8 milyon 820 bin TL Hiç oynamadı
Jem Karacan 1 milyon 900 bin TL 2 maçta 108 dakika
İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.