Galatasaray'da büyük bir servet çöpe atıldı

’da bu sezon fazla forma şansı bulamayan ve beklentilerin altında kalan oyuncuların alacağı garanti ücretler toplamda 20 milyon TL’yi buluyor. Tarık Çamdal, Emre Çolak, Koray Günter, Hamit Altıntop ve Jem Paul Karacan, hem yaşadıkları sakatlıklar hem de hocaları tarafından görev verilmemesi sebebiyle takıma katkıda bulunamadı. Ancak oyunculara verilen yüksek ücretler, kulübü zor duruma sokuyor. Bu oyuncuların ilk yarıda ortaya koydukları performans şöyle:





Oyuncu Ücreti Performansı Tarık 3 milyon 750 bin TL 4 maçta 205 dakika Emre Çolak 1 milyon 500 bin TL 7 maçta 201 dakika (2 asist) Koray 2 milyon 565 bin TL 1 maçta 9 dakika Hamit 8 milyon 820 bin TL Hiç oynamadı Jem Karacan 1 milyon 900 bin TL 2 maçta 108 dakika

Galatasaray