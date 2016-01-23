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Galatasaray'da Burak Yılmaz Bombası Her An Patlayabilir

UEFA'nın açıklayacağı karar ile stresli günler yaşayan Galatasaray kulübünde Burak Yılmaz'a gelen 7 milyon euroluk teklifin her an kabul edilebileceği konuşuluyor

Galatasaray'da Burak Yılmaz Bombası Her An Patlayabilir

 İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, Galatasaray'ın golcü futbolcu Burak Yılmaz'a talip oldu.

Sarı-kırmızılı kulübün yetkililerinden alınan bilgiye göre, Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic'in çalıştırdığı İngiliz ekibi, Burak Yılmaz'ın transferi için bilgi istedi.

7 MİLYON EUROLUK TEKLİF

West Ham United'ın Burak'ın transferi için 7 milyon euro bonservis ödeyebileceği yönünde sözlü başvuru yaptığı, Galatasaray Kulübünün ise konuyu gündeme almak için yazılı teklif talebinde bulunduğu bildirildi.

Sarı-kırmızılı kulübün, İngiliz ekibinin yetkililerine, yapılacak resmi teklifin ardından Burak Yılmaz'ın kararına göre hareket edileceğini belirttiği kaydedildi.
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GalatasarayBurak Yılmaz
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