Galatasaray'da Burak Yılmaz Bombası Her An Patlayabilir

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, Galatasaray'ın golcü futbolcu Burak Yılmaz'a talip oldu.



Sarı-kırmızılı kulübün yetkililerinden alınan bilgiye göre, Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic'in çalıştırdığı İngiliz ekibi, Burak Yılmaz'ın transferi için bilgi istedi.

7 MİLYON EUROLUK TEKLİF

West Ham United'ın Burak'ın transferi için 7 milyon euro bonservis ödeyebileceği yönünde sözlü başvuru yaptığı, Galatasaray Kulübünün ise konuyu gündeme almak için yazılı teklif talebinde bulunduğu bildirildi.

Sarı-kırmızılı kulübün, İngiliz ekibinin yetkililerine, yapılacak resmi teklifin ardından Burak Yılmaz'ın kararına göre hareket edileceğini belirttiği kaydedildi.