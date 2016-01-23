Galatasaray'da Burak Yılmaz Bombası Her An Patlayabilir

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, Galatasaray'ın golcü futbolcu Burak Yılmaz'a talip oldu.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, Galatasaray'ın golcü futbolcu Burak Yılmaz'a talip oldu.
UEFA'nın açıklayacağı karar ile stresli günler yaşayan Galatasaray kulübünde Burak Yılmaz'a gelen 7 milyon euroluk teklifin her an kabul edilebileceği konuşuluyor
23 Ocak 2016 Cumartesi 11:50
İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, Galatasaray'ın golcü futbolcu Burak Yılmaz'a talip oldu.