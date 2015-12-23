Galatasaray'da Burak Yılmaz Bilmecesi

Burak Yılmaz'dan gelen haberler Galatasaraylıları üzecek cinsten...



Habertürk Gazetesi'nin haberine göre; İki hafta önce oynanan Beşiktaş-Galatasaray derbisinde artık kendisi için kronikleşen ‘arka adale’ sakatlığı yaşayan golcü futbolcunun, 1 ay olarak gözüken iyileşme sürecinin 2 ayı bulabileceği ortaya çıktı.



BÜYÜK RİSK ALTINDA



İlk sakatlandığında Almanya’da derdine çare arayan Burak, pazartesi günü kulüp doktoru Yener İnce’yle birlikte bu kez Çizme’nin yolunu tutmuştu.



İtalyan doktorlar, “Büyük risk var. Kendini zorlar, tam iyileşmeden dönerse sezonu kapatabilir” uyarısı yaptı.



Fransa 2016 nedeniyle Burak’ın durumunu Fatih Terim de yakından takip ediyor. Galatasaray sağlık heyeti, 18 Şubat ve 25 Şubat’ta Lazio’yla oynanacak maçlara takımın golcüsünü yetiştirmek için yoğun bir tedavi programı uygulayacak.