Galatasaray'da bir sözleşme skandalı daha!

Galatasaray'a uzun yıllardır hizmet veren ve milli takımda da kendisine yer bulan Hakan Balta'nın sözleşmesi uzatılırken bir skandala daha imza atıldı!





Galatasaray’daki skandallar zincirine yeni ama büyük bir halka daha eklendi. Umut ve Sabri’nin sözleşmeleriyle yaşanan otomatik furyada, eski sözleşmeleri “Sevr Anlaşması”na benzeten yeni yönetim, Hakan Balta’nın yeni mukavelesiyle deyim yerindeyse baltayı taşa vurdu.

Sarı-kırmızılı yönetim, Hakan Balta ile 1 milyon 250 bin euroya anlaşırken, tecrübeli futbolcuya ödemenin güncel kurdan olması konusunda mutabakata varıldı. İşte bu madde yönetimin büyük bir skandala imza atmasına neden oldu.





2.82’den 3.16’ya çıktı

Selçuk İnan ve Burak Yılmaz’ın daha önce 2018-2019 sezonunun sonuna kadar uzatılan sözleşmelerine göre başka bir Türk oyuncu ile güncel kurdan sözleşme yapılırsa her iki oyuncunun mukavelesindeki kur sabitlemesi ortadan kalkacaktı. Her yıl başında belirlenen sabit kur uygulaması otomatikman ortadan kalktı.

İlk planda bu yılın sonuna kadar 31.08.2014 euro kuru olan 2.82’den ücretlerini almaları gereken Selçuk ve Burak, ekim ayında Hakan Balta’nın güncel kur üzerinden yaptığı sözleşmeyle beraber yılın son 3 ayında ekstradan para aldı. Bugünkü kurun 3.16 olduğu düşünülürse, iki oyuncu da bir euroda 0.34 lira kazanmış oldu.

Sözleşmelerinin bitmesine 2 yıl kalan Selçuk ve Burak’la yeni anlaşmalar yapılarak +3 senelik bir süre daha eklenmişti. Her iki oyuncunun sözleşmelerinde önümüzdeki dönemi de kapsayacak kur sabitlemesi maddesi geçerliliği yitirdi. Buna göre Selçuk ve Burak her yıl 50 bin euro artarak devam eden ve bu sezon için 2.8 milyon euro olan yıllık ücretleri güncel kur üzerinden alacak.

Kaynak : Milliyet