Galatasaray'da 2. Lucescu dönemi

Fanatik Gazetesi'nin haberine göre tarihinin en berbat sezonlarından birini geçiren Galatasaray, önümüzdeki sezon bu dar boğazdan kurtulmak için Lucescu ile el sıkıştı.



Tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşamış Galatasaray’da Başkan Dursun Özbek, camianın ve bilhassa de doğrultudarın hüsrana ilaç olacak bir isimle el sıkıştı: Mircea Lucescu...

Bir vakittir çok saklı bir çalışma yürüten ve ayrıntıları yakın etrafından bile gizleyen Sarı-Kırmızılılar’ın patronu, Rumen hoca ile görüştü, projelerini anlatıp 12 sene sonra Ukrayna’dan ayrılmaya ikna etti.



Shakhtar ile sezon sonuna kadar çalışacak

Lucescu, sezon başında çoğu öneri almasına karşın yakın arkadaşı olan Shakhtar’ın patronu Ahmedov’un, “Sezon sonuna kadar kal” ricasını kırmayarak iç karışıklık yaşanan ülkede kalmıştı. Lucescu ailesine çok yakın bir kaynak bu kez ayrılığın yakın bulunduğunu, “Ukrayna’dan ayrılıyor. Yeni adresi yüzde 85 Galatasaray olacak” sözleriyle kısacasıdi.

3 kupa alarak gelmek istiyor



Lucescu-Özbek görüşmeleri, yalnızca bir prensip uyuşmasıyla da sınırlı kalmadı. Rumen yöntem adamın, ekibi bile hazır. Yunanistan’ın Xanthi grupını çalıştıran ve bu ekiple sözleşmesi bitecek olan oğlu Razvan da İstanbul’a gelecek.