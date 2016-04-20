Galatasaray'da 2. Lucescu dönemi

Fanatik Gazetesi'nin haberine göre tarihinin en berbat sezonlarından birini geçiren Galatasaray, önümüzdeki sezon bu dar boğazdan kurtulmak için Lucescu ile el sıkıştı.
Tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşamış Galatasaray’da Başkan Dursun Özbek, camianın ve bilhassa de doğrultudarın hüsrana ilaç olacak bir isimle el sıkıştı: Mircea Lucescu...
Bir vakittir çok saklı bir çalışma yürüten ve ayrıntıları yakın etrafından bile gizleyen Sarı-Kırmızılılar’ın patronu, Rumen hoca ile görüştü, projelerini anlatıp 12 sene sonra Ukrayna’dan ayrılmaya ikna etti.
Shakhtar ile sezon sonuna kadar çalışacak
Lucescu, sezon başında çoğu öneri almasına karşın yakın arkadaşı olan Shakhtar’ın patronu Ahmedov’un, “Sezon sonuna kadar kal” ricasını kırmayarak iç karışıklık yaşanan ülkede kalmıştı. Lucescu ailesine çok yakın bir kaynak bu kez ayrılığın yakın bulunduğunu, “Ukrayna’dan ayrılıyor. Yeni adresi yüzde 85 Galatasaray olacak” sözleriyle kısacasıdi.
3 kupa alarak gelmek istiyor
Lucescu-Özbek görüşmeleri, yalnızca bir prensip uyuşmasıyla da sınırlı kalmadı. Rumen yöntem adamın, ekibi bile hazır. Yunanistan’ın Xanthi grupını çalıştıran ve bu ekiple sözleşmesi bitecek olan oğlu Razvan da İstanbul’a gelecek.
Yhemen bir Türk de isteyen tecrübeli hocanın tercihi, Beşiktaş ve Galatasaray’dan öğrencisi Emre Aşık oldu. Şu an bitime 4 hafta kala Ukrayna Ligi’nde önder D.Kiev’in 5 puan gerisinde şampiyonluk mücadelesi veren 70 yaşındaki efsane hoca, Ukrayna Kupası’nda ve Avrupa Ligi’nde de yarı finalde. Hedefi, Shakhtar kariyerini 3 kupayla noktalamak. Mircea Lucescu kimdir?
Mircea Lucescu, 1945 senesinde Bükreş'te doğdu. Dinamo Bükreş ve Corvinul gruplarında forma giydikten sonra 1978 senesinde Corvinul'da oyuncu antrenör olarak yöntem direktörlüğe ismim attı. 1981'de Romanya Milli Takımı'nın hocası oldu. Beş sene süre ile çalıştığı milli grupta Hagi'ye ilk defa forma giydiren yöntem direktör olarak kayda geçti ve Romanya'yı 1984 Avrupa Şampiyonası finallerine taşıdı. 1986'dan itibaren dört sene Dinamo Bükreş'te vazife aldı ve grupı 1990'da Kupa Galipleri Kupası'nda yarı finalist yaptı. 1990 - 96 arasında İtalya'da Pizza, Brescia ve Regiana'yı çalıştırdı. 1998 sonucunda altı ay süre ile Inter'i çalıştırdı ve daha sonra Dinamo Bükreş'e döndü.
200 senesinin 26 Haziranı'nda Galatasaray ile sözleşme imzalayan Lucescu, geldiği devrede Terim gibi bir yöntemdrektörün sonrası epey sorun yaşadı. Terim'in kadrosundan birçok futbolcu Avrupa'da farklı kulüplerle anlaşırken, Lucescu yeni bir kadro meydana getirmek mecburiyetindeydı. Genellikle Hakan'ın İnter'e gitmesinin sonrası saldırı kuvvetin'de bir azalma olması bekleniyordu. Bunun ötesinde UEFA kupasını kazanmış bir grupa yeni bir güç ve vizyon vermek zorluğuyla karşı karşıya kalan Hoca, ilk başlarda birçok basın mensubu doğrulusunda da eleştirildi.
İlk sezon hep Fatih Terim ile kıyaslanan hoca, sakin duruşuyla ilgiyleri üstüne çekiyordu. Ve Galatasaray birçok kusurlarıne karşın Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez çeyrek finale çıkma başarısı işaret ediyor, ama çeyrek finalde de Real Madrid'e talihsiz bir biçimde eleniyordu. Sezon sonucunda ise Galatasaray amansız bir yarıştan sonra Fenerbahçe'nin arkasından İkinci oluyordu. Bu arada eleştiriler sürüyordu. Ancak Kurt hoca sezon sonucunda şu cümleleri sarfediyor idi. "Herkesle savaşmak mecburiyetinde kaldım ve bu yüzden yaralıyom. Geldiğim günden beri daimi mücadele verdim. Basınla muhaberetım. Bana hep Terim'i misal gözler önüne serdiler. Hep aleyhimde oldular, doğrultudarı kışkırtmaya çalıştılar. Beni göndermek istediler, ancak senemismim direndim. Hiç kimse Galatasaray'ı başarısız diyemez. Süper Kupa'yı aldık. Şampiyonlar ligi'nde çeyrek finale kalıp, bir ilk gerçekleştirdik. Ligde bütün zorluklara karşın şampiyonluğu son ana kadar kovaladık. şunlar mühim işler."
2001-2002 sezonunda daha büyük problemler bekliyordu Lucescu'yu. Karpatlar'ın maradonası olarak adlandıralan Hagi futbolu bırakmış, Okan ve Emre İnter'le anlaşırken, birçok futbolcu Avrupa kulüpleri doğrulusunda öneri alıyor ve tüm bunların dışında Kulüpteki mali sorunlar had safhaya ulaşmıştı. ve Galatasaray grup durumunda aşağı yukarı baştan sona yenileniyordu. Bu koşullarda lige girildi. Ve Lucescu bu koşullara karşın Galatasaray'ı 2001-2002 futbol sezonunda şampiyon yaptı.
Galatasaray'ın başına Fatih Terim'in geçmesi üstüne Lucescu, bu gruptan ayrıdı ve Beşiktaş'ın başına geçti.