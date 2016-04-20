Galatasaray Çaykur Rizespor'u 3 golle geçti! Tur avantajını yakaladı!

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Galatasaray deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Maça hızlı başlayan Rizespor oldu. Kontra atakta Galatasaray defansını 4'e 1 yakalayan ev sahibi ekipte Orhan'ın şutu kaleci Muslera'da kaldı.



15. Dakikada Yasin'in güzel pasına hareketlenen Emre Çolak, kaleci Itandje'ı avladı ve Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla biterken ikinci yarıda gol bulması gereken taraf olan Çaykur Rizespor 10 kişi kaldı. İlk sarı kartını 40. Dakikada gören Makiadi, 51. Dakikada oyundan atıldı.



10 birey kaldıktan sonra daha çok hücumu düşünen Çaykur Rizespor gole çok yaklaştı. 55'te Deniz Kadah'ın sağdan ceza alanına verdiği pasta Mehmet Akyüz vuruşunu yaptı ancak Muslera gole izin vermedi. 61. Dakikada Olcan Adın'ın Rize defansının arkasına attığı pasta Yasin Öztekin ağları buldu ve Galatasaray'ı 2-0 öne geçirdi.







Dakikalar 65'i gösterdiğinde bu kez Galatasaray 10 fert kaldı. Defans arkasına atılan topta Deniz Kadah'ı indiren Hakan Balta, soyunma odasının yolunu tuttu. 76. Dakikada Sercan Kaya'nın arka direğe nefis şekilde kestiği yerden ortayı Ahmet İlhan tamamladı ve Çaykur Rizespor farkı bire indirdi: 1-2.



81'de Çaykur Rizespor durumu 2-2'ye getiren golü buldu sadece hakem ofsayt nedeni öne sürülerek golü geçersiz saydı. Dakikalar ilerledikçe Rizespor'un baskısı artarken 90+5'te sahneye çıkan Lukas Podolski attığı güzel golle takımına 3-1'lik galibiyeti getiren isim oldu. Galatasaray bu neticela rövanş maçı öncesi final için büyük avantaj yakaladı.







STAT: Çaykur Didi



HAKEMLER: Ali Palabıyık, Fevzi Demirhan, Serkan Çimen



ÇAYKUR RİZESPOR: Itandje, Orhan Ovacıklı, Viera, Oboabona (Dk. 72 Sercan Kaya), Dhurgham İsmael, Sylvestre, Makiadi, Ahmet İlhan Özek, Mehmet Akyüz (Dk. 60 Robin Yalçın), Chevalier (Dk. 85 Ümit Korkmaz), Deniz Kadah



GALATASARAY: Muslera, Semih Kaya, Koray Günter, Hakan Balta, Carole, Bilal Kısa (Dk. 86 Linnes), Emre Çolak, Sabri Sarıoğlu, Sneijder (Dk. 24 Olcan Adın), Yasin Öztekin (Dk. 72 Tarık Çamdal), Podolski



GOLLER: Dk. 15 Emre Çolak, Dk. 61 Yasin Öztekin, Dk. 90+5 Podolski (Galatasaray), Dk. 76 Ahmet İlhan Özek (Çaykur Rizespor)



KIRMIZI KARTLAR: Dk. 51 Makiadi (Çaykur Rizespor), Dk. 65 Hakan Balta (Galatasaray)



SARI KARTLAR: Dk. 45 Chevalier, Dk. 83 Orhan Ovacıklı (Çaykur Rizespor), Dk. 45+1 Carole (Galatasaray)







İLK YARIDAN POZİSYONLAR



2. Dakikada hızlı gelişen Çaykur Rizespor hücumunda, orta alana yakın bir yerden aldığı topla ceza sahasına sağ çaprazdan sokulan Orhan Ovacıklı'nın yerden şutunda kaleci Muslera, meşin yuvarlağı denetim etti.

9. Dakikada Ahmet İlhan Özek'in soldan ortasında, ceza alanı içinde Chevalier'in yerden sert şutunda, savunmada Carole'a çarpan top az farkla direğin üstünden kornere çıktı.

12. Dakikada Emre Çolak'ın pasında, ceza alanı içindeki Podolski'nin rakipleri arasından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla taraftan auta gitti.

13. Dakikada Sneijder'in pasında, savunmanın peşinde topla buluşan Carole'un öne doğru çıkan kaleci Itandje ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

15. Dakikada Galatasaray'ın golü geldi. Yasin Öztekin'in pasında ceza alanı sağ çaprazında uygun durumda topla buluşan Emre Çolak'ın şutunda kaleci Itandje'nin müdahalesine karşın meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1

23. Dakikada Sylvestre'nin ara pasında, ceza alanı içinde Ahmet İlhan Özek'in şutunda, kaleci Muslera topu kontrol etti.







İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR



51. Dakikada Yasin Öztekin'e müdahalesi sebebiyle Makiadi, ikinci sarı kartın peşinden kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.

53. Dakikada Emre Çolak'ın soldan ortasında, ceza alanı içinde iyi yükselen Hakan Balta'nın kafa vuruşunda, top üsten auta gitti.

55. Dakikada Çaykur Rizespor, önemli bir fırsatı değerlendiremedi. Sağ kanatta Hakan Balta'dan sıyrılarak ceza alanına giren Deniz Kadah'ın pasında, yakın mesafede topla buluşan Ahmet İlhan Özek'in vuruşunda, kaleci Muslera topu çıkardı.

61. Dakikada Galatasaray, ikinci golü buldu. Podolski'nin ara pasında sağ çaprazda Yasin Öztekin, yerden bir vuruşla topu kaleci Itandje'nin yanından filelere gönderdi: 0-2

65. Dakikada ceza yayı içinde Deniz Kadah, Hakan Balta ile girdiği ikili mücadelede kendini yerde buldu. Yargıcı Ali Palabıyık, Hakan Balta'yı kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

66. Dakikada Dhurgham İsmael'in kullandığı serbest atışta, barajdan dönen topu Sylvestre kaleye gönderdi ancak Muslera, meşin yuvarlağa sahip oldu.

73. Dakikada Emre Çolak'ın pasında, sağ çaprazda Tarık Çamdal'ın şutunda, kaleci Itandje iki hamlede topu kontrol etti.

76. Dakikada Çaykur Rizespor, farkı 1'e indirdi. Sercan Kaya'nın sağdan yerden ortasında arka direkte uygun durumda Ahmet İlhan Özek, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-2

78. Dakikada Olcan Adın'ın ceza alanı sol çaprazında yerden şutunda, top direğin yanından auta çıktı.

80. Dakikada sağ taraftan ceza alanı son çizgisinde Tarık Çamdal'ın çıkardığı top ile yakın mesafede Bilal Kısa buluştu. Bu futbolcunun şutunda savunmaya çarpan top kaleciyi geçerek direğin dibinden kornere gitti.

88. Dakikada Orhan Ovacıklı'nın sağdan ortasında, ceza alanı içinde Ahmet İlhan Özek'in kafa vuruşunda, top kaleci Muslera'da kaldı.

89. Dakikada Sabri Sarıoğlu'nun soldan ortasında, altı pas içinde Podolski'nin uçarak kafa vuruşunda, top taraftan auta çıktı.



90+5. Dakikada Galatasaray, farkı yine 2'ye çıkardı. Sabri Sarıoğlu'nun sağ taraftan kullandığı taç atışında topla buluşan Podolski, rakiplerinden sıyrılarak meşin yuvarlağı kaleci Itandje'nin sağından filelere gönderdi: 1-3.







MAÇTAN NOTLAR



Galatasaray teknik direktörü Jan Olde Riekerink, ligde Antalyaspor karşısında alınan 4-2' lik mağlubiyetin peşinden kupa maçında kadroda değişikliğe gitti. Antalyaspor karşısında ilk 11'de yer edinen Martın Linnes ve Olcan Adın'ı yedeğe çeken Riekerink, bu oyuncuların yerine Wesley Sneijder ile Koray Günter'e forma verdi.







SABRİ SÜRPRİZİ



Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde sonradan oyuna giren Sabri Sarıoğlu fazla kiloları sebebiyle eleştiri almıştı. Teknik direktör Riekerink, kart cezalısı olan Donk'un yerine Sabri'yi ilk 11'e aldı.



SNEIJDER KARİYERİNİN 500'ÜNCÜ MAÇINA ÇIKTI



Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Çaykur Rizespor maçı ile, 2002-2003 senesinde ülkesinde AFC Ajax'ta başlayan ustalaşmış futbol hayatında kariyerindeki 500'üncü maçına çıkmış oldu.







KUPADA NAĞMAĞLUP RİZE'YE GELDİ



Türkiye Kupası tarihinde 21 kez final oynayan ve 16 defa şampiyonluk yaşayan takım olma unvanını elinde bulunduran Galatasaray, yarı final ilk maçında Rize karşısına namağlup unvanı ile geldi. Sarı kırmızılılar yarı finale gelene kadar oynadığı 8 maçta 6 galibiyet ile 2 beraberlik aldı.



SARI KIRMIZI TARAFTARLAR TRİBÜNÜ DOLDURDU



Galatasaraylı taraftarlar kendilerine ayrılan kale arkasındaki tribünü doldurdu. Yaklaşık 1000 dolayında yandaş karşılaşma öncesi takımları için tezahüratta bulundu.







İKİ BAŞKAN YAN YANA İZLEDİ



Galatasaray Kulüp Başkanı Dursun Özbek ile Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Metin Kalkavan, protokol tribününde karşılaşmayı yan yana izledi. Karşı karşıya gelme öncesi Çaykur Rizespor teknik direktörü Hikmet Karaman yedek kulübesine giderek Galatasaray teknik direktörü Riekerink'e başarılar diledi.



KARAMAN'DAN KADRO OPERASYONU



Teknik direktör Hikmet Karaman, Galatasaray maçında kadroda operasyon yaptı. 4 oyuncu değiştiren Karaman, sakatlığı bulunan Koray'ın yerine Makiadi, Tuszynski'nin yerine Chevalier, Nika Dzalamizde'nin yerine Deniz Kadah ile Sercan'ın yerine Mehmet Akyüz'e ilk 11'de forma şansı verdi.







TARAFTARLAR İLGİ GÖSTERMEDİ



Çaykur Rizesporlu taraftarlar karşılaşmaya ilgi göstermedi. Tribünler boş kalırken ortalama 3 bin fert karşılaşmayı izledi.



HENTBOL TAKIMI STATTA KUPA İLE TUR ATTI



Hentbol kadınlar Türkiye Kupası'nı tarihinde ilk kere kazanan Rize Ardeşen Gençlik ve Spor Kulübü oyuncuları, Çaykur Rizespor- Galatasaray karşılaşması öncesi kupalarını Rize Valisi Ersin Yazıcı'nın elinden aldı. Kadın hentbolcular arkasından stadyumda kupa ile tur attı.







HALTER ŞAMPİYONU KADIN SPORCUYA TEBRİK



Avrupa Halter Şampiyonası'nda 2 altın ve 1 gümüş madalya kazanan Çaykur Rizespor Halter takımı sporcusu Sibel Özkan Konak, karşı karşıya gelme öncesi sahaya çağrıldı. Rize Valisi Ersin Yazıcı'nın kutlama etmiş olduğu Konak taraftarlardan da alkış aldı.



