Galatasaray, Cavanda'yı borsaya bildirdi!

Galatasaray transferde hızlandı. Sarı kırmızılılar Tolga Ciğerci'nin ardından Trabzonspor'da forma giyen Luis Cavanda ile de anlaştı.



Galatasaraylı yöneticiler, Bordo mavili kulübün satış listesine koyduğu Cavanda için bugün harekete geçti. Belçikalı futbolcunun sarı kırmızılı kulübe gelmeye de sıcak basmasıyla bordo mavili yöneticilerle masaya oturuldu.



Galatasaray, 1 milyon 800 bin euro bonservis bedeliyle Cavanda'nın transferi konusunda anlaşma sağladı.