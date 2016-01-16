Galatasaray Benitez ve Damiao transferini bitirmeye çok yakın

Galatasaray, Independiente'de forma giyen 22 yaşındaki Arjantinli forvet oyuncusu Martin Benitez ile bonservisi elinde bulunan 26 yaşındaki Brezilyalı santrafor Damio'nun transferinde son aşamaya geldiği öğrenildi.



BENITEZ SALI GÜNÜ İSTANBUL'DA

Galatasaray'ın kulübü ve kendisiyle her türlü konuda anlaştığı Martin Benitez'in salı günü İstanbul'da olması bekleniyor. Bu transfer için Arjantin'e giden genel sekreter Fatih İşbecer'in Independiente ile yaptığı ilk görüşmeler olumlu geçti. Sadece 22 yaşındaki yıldızın bonservisi konusunda ufak tefek pürüzlerin kaldığı bildirildi. Tarafların pazartesi günü son kez masaya oturacağı ve imzaların atılacağı kaydedildi. Fatih İşbecer'in kariyerinde ilk kez Arjantin dışında top oynayacak olan Benitez ile birlikte salı günü Türkiye'ye döneceği belirtildi.

DENİZLİ, DAMIAO İÇİN TALİMAT VERDİ

Ligin ilk devresinde forvette yaşanan sıkıntıyı kaliteli bir golcü takviyesiyle çözmek isteyen Galatasaray'da Mustafa Denizli, Leandro Damiao 'nun alınmasını istiyor. Öyle ki, transferde yaş limitini 25 olarak belirleyen tecrübeli teknik adam, tıpkı Ryan Donk'ta (29) olduğu gibi Brezilyalı yıldızın 26 yaşında olmasını dert etmiyor. Yönetim de Denizli'nin çok istediği sambacıyı bitirmek için bastırıyor. Bonservisi elinde olan Damiao'nun talep ettiği imza parasında büyük oranda anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılar, 3 milyon Euro olarak belirlenen yıllık ücret ödeme planında fiğkir birliğine ulaşırsa transfer bitecek.

(Kaynak: AMK)