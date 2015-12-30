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Galatasaray beğenmedi dünya devine transferi gündemde

Transfer döneminde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu Akhisar kulübünden eski öğrencisi Oumar Niasse'yi transfer etmek istemiş Galatasaraylı taraftarlar buna karşı çıkmıştı, bu sezon ligde ve Şampiyonlar liginde gösterdiği performans sonrasında bir çok kulübün transfer listesine giren oyuncu parmak ısırtıyor

Galatasaray beğenmedi dünya devine transferi gündemde
Transfer döneminde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu Akhisar kulübünden eski öğrencisi Oumar Niasse'yi transfer etmek istemiş Galatasaraylı taraftarlar buna karşı çıkmıştı, bu sezon ligde ve Şampiyonlar liginde gösterdiği performans sonrasında bir çok kulübün transfer listesine giren oyuncu parmak ısırtıyor

İngiliz devi, bu sezon Lokomotiv Moskova'da 13 gol atıp 10 asist yapan Senegalli oyuncuyu Ada'ya getirdi.

Galatasaray'da, sezon başındaki teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun transfer etmek istediği, ancak taraftar tepkileri nedeniyle almaktan vazgeçtiği Oumar Niasse, dünya yıldızı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.



Rusya'nın Lokomotiv Moskova Kulübü'nde forma giyen Senegalli forvet oyuncusu, bu sezon oynadığı 23 maçta 13 gol attı, 10 asist yaptı.



25 yaşında ve 1.82 metre boyundaki Niasse'nin bu parlak performansı dünya devlerinin de dikkatini çekti. İngiltere'nin Chelsea Kulübü bu sezon Rusya'nın en iyi çıkış yapan oyuncusu olan genç forveti renklerine bağlamak için harekete geçti.



CHELSEA İLE MASAYA OTURDULAR



Lokomotiv Moskova yöneticileri ile yaptıkları görüşmede anlaşma sağlayan Chelsea yetkilileri, Niasse'yi de İngiltere'ye getirip masaya oturdular. Geçtiğimiz hafta sonu oynanan ve 2-2 sona eren Chelsea-Watford karşılaşmasını Stamford Bridge Stadı'nın locasında izleyen Oumar Niasse'nin transferinin birkaç gün içinde kesinleşmesi bekleniyor.

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