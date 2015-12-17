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Galatasaray Bayan Voleybol Takımı Kupada Zorlanmadı

2. Tur rövanş karşılaşması maçında Galatasaray bayan voleybol takımı VDK Gent Dames'i 3-1 yenerek turu geçen taraf oldu

Galatasaray Bayan Voleybol Takımı Kupada Zorlanmadı
 2. Tur rövanş karşılaşması maçında Galatasaray bayan voleybol takımı VDK Gent Dames'i 3-1 yenerek turu geçen taraf oldu

Sarı-kırmızılılar İstanbul'daki ilk maçı 3-0 kazanmıştı.

VDK Gent Dames: 1 - Galatasaray: 3

Salon: Edugo Topsporthal

Hakemler: Fernando Antonio Orrea Benitez (İspanya), Geir Vestbo (Norveç)

VDK Gent Dames: Pinheiro, Pallag, Vandewielle, De Valkeneer, Anthony, Horemans (Lisa Neyt, Paulien Neyt, De Schrijver, Flament)

Galatasaray: Leys, Aslı Kalaç, Centoni, Güldeniz Önal, Jackson, Gamze Alikaya (Nihan Güneyligil, Bihter Dumanoğlu, Ezgi Güç, Nursevil Aydınlar)

Setler: 14-25, 20-25, 25-19, 21-25 
Süre: 118 dakika (42, 24, 26, 26)

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