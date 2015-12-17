Galatasaray Bayan Voleybol Takımı Kupada Zorlanmadı

Sarı-kırmızılılar İstanbul'daki ilk maçı 3-0 kazanmıştı.
VDK Gent Dames: 1 - Galatasaray: 3
Salon: Edugo Topsporthal
Hakemler: Fernando Antonio Orrea Benitez (İspanya), Geir Vestbo (Norveç)
VDK Gent Dames: Pinheiro, Pallag, Vandewielle, De Valkeneer, Anthony, Horemans (Lisa Neyt, Paulien Neyt, De Schrijver, Flament)
Galatasaray: Leys, Aslı Kalaç, Centoni, Güldeniz Önal, Jackson, Gamze Alikaya (Nihan Güneyligil, Bihter Dumanoğlu, Ezgi Güç, Nursevil Aydınlar)
Setler: 14-25, 20-25, 25-19, 21-25
Süre: 118 dakika (42, 24, 26, 26)