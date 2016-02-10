Galatasaray başkanından çok net açıklamalar!

Dursun Özbek PFDK'ya sevk edilmesi hakkında çok sert açıklamalarda bulundu. UEFA'nın Galatasaray'a vermek istediği ceza hakkında da bilgiler verdi.

Divan Kurulu Toplantısı'nda konuşma yapan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Özellikle futbolun şike olaylarıyla ilişkilendirilmesine son derece karşıyım. UEFA'nın bu tip uygulamalara neden hassas olduğunu bir tv kanalında açıkladım, yanlış anlaşıldı. TFF de beni PFDK'ye sevk etti. İnsanlar alıngan olabilir. Fakat benim konuşmam da hiç kimseye bir gönderme yoktur. Yaptığım açıklamaları, deşifrelerini okumuşsunuzdur. Kimseyi rencide etmedim" dedi.

İsterlerse Taksim meydanında assınlar!

Federasyonun içeriğini bildirmeden, sadece tapeyi gönderip, sportmenliğe aykırı diye savunmasını istediğini ifade eden Özbek, "Federasyona yazdığım mektupta, kullandığım ifadelerin içinde sportmenliğe aykırı bir husus olmadığını ifade ettim İsterlerse bana müebbet versinler, isterlerse Taksim meydanında assınlar, Galatasaray değerlendirinden ödün vermem. Ben bugüne kadar Galatasaray değerlerinden ödün vermedim, vermem" dedi.

"Veriler uyuşmamaktadır"

Dursun Özbek, "Yönetimler UEFA uyarılarını dikkate almamış. UEFA da, 'yeter' dedi. 4 Aralık'a bize gün verdiler, 'gelin bize ne olduğunu açıklayın. O günkü şartlarda yönetimlerin hazırladığı raporlarla, UEFA'nın elindeki veriler uyuşmamaktadır" dedi.