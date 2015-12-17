Galatasaray Başkanına Anket Şoku

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yolların ayrılmasının ardından ''Astana deplasmanı sonrası taraftar anket yaptı: 'Hamza gitsin mi kalsın mı?' diye. Uzak ara ‘gönderilsin' çıktı'' diyerek kendilerini savunmuştu.

Ancak sarı-kırmızılı taraftar grupları, sosyal medya üzerinden ''Yönetim istifa etmeli mi?'' sorusuyla bir anket yaptı. 24 bin taraftarın oy verdiği ankette yüzde 76'lık kısım, ''Dursun Özbek istifa etmeli'' seçeneğini tercih etti. Taraftarların yüzde 24’ü ise Dursun Özbek’in istifa etmemesi yönünde oy kullandı.

WHATSAPP AYRIMI!

Cim-Bom’da Dursun Özbek Yönetimi’nde WhatsApp Grubu'nda olanlar ve olmayanların gizli iç çekişmesi yaşanıyor.

İç çekişmeler yüzünden Dursun Özbek Yönetimi içinde WhatsApp Grubu kurulduğu ve bu gruptaki yöneticilerin diğerlerine bilgi vermeden kendi aralarında konuları değerlendirdikleri, yönetime çok yakın kişiler tarafından ifşa edildi.

Yönetim kurulu içindeki aktif birçok yöneticinin dost sohbetlerinde başkan Dursun Özbek’i ağır bir üslupla eleştirdikleri de, Galatasaray Yönetimi’ne yakın birçok kulüp üyesi tarafından sıklıkla dile getiriliyor.