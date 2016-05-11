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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek “Aldığımız Kupalardan Bahsedin”

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek yaptığı konuşma da hiç kimsenin, Galatasaray’ın geçen hafta kazandığı Eurocup kupasına değinmediğine vurgu yaptı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek “Aldığımız Kupalardan Bahsedin”
Galatasaray Adası’nda gerçekleşen Galatasaray Mayıs ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, divan toplantısında söz alan Can Demir Bertman üzerinden tüm üyelere tepki gösterdi. 
 
Konuşmacıların hiçbirinin, Galatasaray Odeabank’ın kazandığı Eurocup’a değinmediğinden yakınan Başkan Özbek, “Bu kupayı buraya getirme sebebim, bir şubemizin Avrupa çapında şampiyon olması; çok mütevazı bir bütçeyle. Teknik ekip ve sporcuların Galatasaray duruşlarından aldıkları hazla kazandıkları bir kupa bu. Bu kupa öyle kısık sesle, ‘gazeteler yazdı tebrik ederiz’ diye geçiştirilmesi gereken bir kupa değil. Türkiye'ye gelmiş en büyük basketbol kupası bu. Şu ana kadar hiçbir konuşması buna değinmedi. İlk önce söylenmesi gereken şey buydu” ifadelerini kullandı.
 
Başkan Özbek daha sonra, üyelerden kupa için emeğe saygı çerçevesinde alkış istedi.
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