Galatasaray Bartosz Kapustka isminin peşinde

Transfer çalışmaları devam eden Galatasaray'da, Martin Benitez'den yüksek maliyet nedeniyle vazgeçilince gözler yeni isme çevrildi. Galatasaray scout ekibinin, teknik direktör Mustafa Denizli'ye Polonyalı Bartosz Kapustka'yı önerdiği iddia edildi.





4.5 MİLYON EURO ÖNERİLDİ

Polonya basınına yansıyan haberde, Cracovia Krakow forması giyen kanat oyuncusu Bartosz Kapustka için Galatasaray'ın devrede olduğu ve sarı-kırmızılı kulübün Polonya temsilcisine 19 yaşındaki oyuncu için 4.5 milyon euroluk bonservis teklifinde bulunduğu belirtildi. Finansal açıdan zor günler geçiren Cracovia'da başkan Janusz Filipiak ise genç oyuncu için 5 milyon euro istedi.

18 MAÇTA 2 GOL 9 ASİST

Transferdeki son durumun ilerleyen günlerde netleşmesi bekleniyor. 1996 doğumlu genç oyuncu gençtiğimiz sezondan bu yana Cracovia Krakow A takımında düzenli forma şansı bulurken, özellikle bu yılki performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Kapustka, bu sezon ligde forma giydiği 18 maçta 2 gol atarken, 9 asistlik bir performans sergiledi.

(Sporx)