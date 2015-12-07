Galatasaray Astana Maçı Ne Zaman Hangi Kanalda Şifreli mi?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son haftasında yarın sahasında Kazakistan ekibi Astana ile karşılaşacak. Devler Ligi defterini kapatan Aslan, Astana karşısında sahadan puanla ayrılarak yoluna Avrupa Ligi'nde devam etmek istiyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde C Grubu'nda yer alan sarı-kırmızılı takım, grubun son maçında yarın Kazakistan ekibi Astana ile karşılaşacak. Grubun 5. maçında oynadığı Atletico Madrid karşılaşmasında aldığı yenilgiyle Devler Ligi defterini kapatan Galatasaray, Astana karşısında alacağı en az 1 puanla yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

İSKOÇ HAKEM YÖNETECEK

Yarın Türk Telekom Arena Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak olan müsabakayı İskoç hakem Craig Alexander Thomson yönetecek. Thomson'un yardımcılıklarını David McGeachie ve William Conquer yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Alan Mulvanny, ilave yardımcı hakemleri ise Steven McLean ve Kevin Clancy olacak.

162 MAÇTA 56 GALİBİYET

Sarı-kırmızılılar, 1955-1956 sezonunda UEFA tarafından Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası adıyla ilk kez düzenlenen ve 1992-1993 sezonunda ise ismini UEFA Şampiyonlar Ligi olarak değiştirdiği dev organizasyonda bugüne dek 162 karşılaşmaya çıktı. Devler Ligi'nde ilk karşılaşmasına 1956-1957 sezonunda Dinamo Bükreş'e karşı çıkan Galatasaray, geride kalan 162 karşılaşmanın 56'sında gülen taraf olmayı başardı. Şampiyonlar Ligi'nde 67 yenilgi alan sarı-kırmızılı ekip, 39 mücadeleden ise 1 puan ile ayrıldı. Aslan, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 206 kez havalandırırken, kalesinde ise 249 gol gördü.

DENİZLİ, DEVLER LİGİ'NDE SAHNE ALIYOR

Hamza Hamzaoğlu'ndan boşalan teknik direktörlük koltuğuna getirilen deneyimli çalıştırıcı Mustafa Denizli, sarı-kırmızılı takımın başında Süper Lig'de 2 karşılaşmaya çıkmıştı. Başarılı teknik adam, Galatasaray'daki 3. döneminde Devler Ligi'ndeki ilk müsabakasına da yarın çıkacak.

AVRUPA KUPALARI TARİHİNDEKİ 267. MAÇ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2015-2016 sezonundaki son maçına Astana karşısında çıkacak olan Galatasaray, Avrupa kupaları tarihindeki ise 267. kez sahne alacak. Daha önce 266 müsabakada 98 galibiyet alan sarı-kırmızılılar, 68 maçta eşitliği bozamazken, 100 kez mağlup olmaktan kurtulamadı. Galatasaray, bu maçlarda rakip fileleri 366 kez havalandırırken, kalesinde ise 396 gol gördü.

GALATASARAY'DA 3 EKSİK

Sarı-kırmızılı takımda, sakatlıkları süren Hamit Altıntop, Lionel Carole ve Jason Denayer, Astana karşısında forma giyemeyecek. Kart cezaları sebebiyle Atletico Madrid müsabakasında forma giyemeyen kaptan Selçuk İnan ve golcü oyuncu Burak Yılmaz da Kazakistan ekibine karşı sahada yer alacak. Dünkü antrenmanda göğüs kafesi sağ ikinci kaburga kemiğinde darbeye bağlı kemik ödemi ve ezilme tespit edilen ve tedbir amaçlı antrenmana çıkarılmayan Hakan Balta'nın durumunun ise bugün yapılacak antrenmanın ardından netlik kazanacağı bildirildi.

DENİZLİ SORULARI YANITLAYACAK

Galatasaray, Astana maçının hazırlıklarını bu akşam saat 18.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde ilk 15 dakikası medya mensuplarına açık olarak yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Galatasaray'ın antrenmanı öncesinde Teknik Direktör Mustafa Denizli, bir futbolcu ile birlikte Florya Metin Oktay Tesisleri Turgay Vardar Medya Merkezi'nde saat 17.15'te düzenlenecek basın toplantısına katılacak.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan haftalarda oynadığı 5 maç ve sonuçları şöyle:

Galatasaray 0-2 Atletico Madrid

Astana 2-2 Galatasaray

Galatasaray 2-1 Benfica

Benfica 2-1 Galatasaray

Atletico Madrid 2-0 Galatasaray

C Grubu'nda 5. hafta sonunda oluşan puan durumu ise şöyle:

1. Atletico Madrid (10 puan)

2. Benfica (10 puan)

3. Galatasaray (4 puan)

4. Astana (3 puan) - İSTANBUL