Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Galatasaray Astana Karşısında Zorlansada Avrupadan Kopmadı
Temsilcimiz Galatasaray maçın son bölümlerinde zorlansada 1-1 berabere kalarak UEFA Avrupa ligine adını yazdıran taraf oldu, 62 dakikada Patrick Twumasi'nin golüne engel olamasada bundan tam 2 dakika sonra Selçuk İnan'ın golü ile beraberliği yakaladı
08 Aralık 2015 Salı 23:53
Temsilcimiz Galatasaray maçın son bölümlerinde zorlansada 1-1 berabere kalarak UEFA Avrupa ligine adını yazdıran taraf oldu, 62 dakikada Patrick Twumasi'nin golüne engel olamasada bundan tam 2 dakika sonra Selçuk İnan'ın golü ile beraberliği yakaladı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Astana ile 1-1 berabere kalarak C Grubu'nu üçüncü sırada tamamlayan Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
Devler Ligi'nde ikinci tur şansı kalmayan sarı-kırmızılı temsilcimize UEFA Avrupa Ligi bileti için 1 puanın yeterli olduğu gecede Aslanlar sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.
62'de Patrick Twumasi'nin golüyle Astana karşısıda 1-0 yenik duruma düşen Cimbom'un yaşadığı şok 2 dakika sürdü ve Selçuk İnan bu gole 64'te cevap verdi.
Bu sonuçla grubu 5 puanla 3. sırada tamamlayan Cimbom yoluna UEFA Avrupa Ligi'ne katılmayı garantiledi.
GALATASARAY-ASTANA
STAT: Türk Telekom Arena
HAKEM: Craig Alexander Thomson (İskoçya)
SAAT: 21.45
GALATASARAY: Muslera, Sabri, Semih, Chedjou, Hakan, Olcan, Selçuk, Podolski, Sneijder, Yasin, Burak.
TEKNİK DİREKTÖR: Mustafa Denizli
ASTANA: Eric, Ilic, Postnikov, Anicic, Shomko, Maksimovic, Canas, Twumasi, Muzhikov, Kethevoama, Kabananga
TEKNİK DİREKTÖR: Stanimir Stoilov
İlgili Galeriler
Anahtar Kelimeler:GalatasarayŞampiyonlar LigiAstana
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.