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Galatasaray Astana Karşısında Zorlansada Avrupadan Kopmadı

Temsilcimiz Galatasaray maçın son bölümlerinde zorlansada 1-1 berabere kalarak UEFA Avrupa ligine adını yazdıran taraf oldu, 62 dakikada Patrick Twumasi'nin golüne engel olamasada bundan tam 2 dakika sonra Selçuk İnan'ın golü ile beraberliği yakaladı

Galatasaray Astana Karşısında Zorlansada Avrupadan Kopmadı
 Temsilcimiz Galatasaray maçın son bölümlerinde zorlansada 1-1 berabere kalarak UEFA Avrupa ligine adını yazdıran taraf oldu, 62 dakikada Patrick Twumasi'nin golüne engel olamasada bundan tam 2 dakika sonra Selçuk İnan'ın golü ile beraberliği yakaladı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Astana ile 1-1 berabere kalarak C Grubu'nu üçüncü sırada tamamlayan Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Devler Ligi'nde ikinci tur şansı kalmayan sarı-kırmızılı temsilcimize UEFA Avrupa Ligi bileti için 1 puanın yeterli olduğu gecede Aslanlar sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

62'de Patrick Twumasi'nin golüyle Astana karşısıda 1-0 yenik duruma düşen Cimbom'un yaşadığı şok 2 dakika sürdü ve Selçuk İnan bu gole 64'te cevap verdi.

Bu sonuçla grubu 5 puanla 3. sırada tamamlayan Cimbom yoluna UEFA Avrupa Ligi'ne katılmayı garantiledi.

GALATASARAY-ASTANA

STAT: Türk Telekom Arena
HAKEM: Craig Alexander Thomson (İskoçya)
SAAT: 21.45

GALATASARAY: Muslera, Sabri, Semih, Chedjou, Hakan, Olcan, Selçuk, Podolski, Sneijder, Yasin, Burak.
TEKNİK DİREKTÖR: Mustafa Denizli

ASTANA: Eric, Ilic, Postnikov, Anicic, Shomko, Maksimovic, Canas, Twumasi, Muzhikov, Kethevoama, Kabananga
TEKNİK DİREKTÖR: Stanimir Stoilov
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GalatasarayŞampiyonlar LigiAstana
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