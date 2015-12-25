Galatasaray aradığı sağ beki Hollanda'da buldu

Ara transferde teknik direktör Mustafa Denizli'nin belirlediği bölgelere takviye yapma kararı alan Galatasaray yönetimi ilk bombayı patlattı.

Hollanda medyasının dün gece 'son dakika'haberi olarak duyurduğu gelişmeye göre sarı kırmızılılar, Ajax'ın sağ beki Ricardo van Rhijn ile anlaştı.

Haberde Galatasaray ile Ajax kulüplerinin 3 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaştığı, imzanın atılmasının an meselesi olduğu belirtildi.

Futbolcunun da bu transfere 'evet' dediği ve kulüpler arasında kesin anlaşma sağlanması durumunda Ocak ayında takıma katılarak 3.5 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edildi.

Ricardo van Rhijn, Fenerbahçe'ye son dakika golüyle 1-0 yenildikleri UEFA Avrupa Ligimaçında ilk 11'de sahaya çıkıp 63 dakika forma giydi.

BU SEZON 11 MAÇTA FORMA GİYDİ



Ajax altyapısında yetişen 24 yaşında ve 1.79 metre boyundaki Ricardo van Rhijn, 2012 yılından beri A takımda forma giyiyor. Bu sezon 11 resmi maçta forma giyen genç futbolcu, 1 gol attı, 1 de asist yaptı.



