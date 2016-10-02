Galatasaray Antalyaspor maçı 3-1 bitti

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Arena'da oynadığı 100. lig maçında Antalyaspor'u 3-1 yendi.

Karşılaşmaya oldukça baskılı başlayan sarı-kırmızılar, 17. dakikada Deniz Kadah'ın attığı golle büyük bir şok yaşadı ve 1-0 geriye düştü. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

Galatasaray ikinci yarıya Sabri-Cavanda ve Sneijder-Podolski değişiklikleriyle başladı. 67'de ceza sahası dışında Eren Derdiyok'un düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşta kaptan Selçuk İnan klasını konuşturdu. Frikikten attığı golle skora dengeyi getirdi: 1-1. Bu gol aynı zamanda Selçuk İnan'ın bu sezon ligde attığı ilk gol olarak kayıtlara geçti.

Yaşadığı sakatlığın ardından 50 gün sonra sahalara dönen Podolski, 78. dakikada Bruma'nın asistinde Galatasaray'ı 2-1 öne geçiren golü kaydetti. 86'da bir kez daha sahneye çıkan Alman futbolcu Arena'da son sözü söyledi: 3-1. Podolski bu sezon çıktığı ilk lig maçında attığı 2 golle yıldızlaştı.

Bu sonucun ardından Galatasaray 14 puana yükselirken, ligin dibinde yer alan Antalyaspor 2 puanda kaldı.

STAT: Türk Telekom Arena

HAKEMLER: Özgür Yankaya, Erdi̇nç Sezertam, Mehmet Cem Hanoğlu

GALATASARAY: Muslera, Sabri Sarıoğlu (Dk. 46 Cavanda), Chedjou, Hakan Kadir Balta, Carole, Tolga Ciğerci, Selçuk İnan, Yasin Öztekin (Dk. 72 Sinan Gümüş), Sneijder (Dk. 46 Podolski), Bruma, Eren Derdiyok

ANTALYASPOR: Fornezzi, Celustka, Chico, Diego, Motta, Yekta Kurtuluş (Dk. 61 Makoun), Danilo (Dk. 29 Etoo), Serdar Özkan (Dk. 66 Emre Güral), Charles, Zeki Yıldırım, Deniz Kadah

GOLLER: Dk. 17 Deniz Kadah (Antalyaspor), Dk. 67 Selçuk İnan, Dk. 78 ve 85 Podolski (Galatasaray)

SARI KARTLAR: Dk. 61 Tolga Ciğerci (Galatasaray), Dk. 73 Chico (Antalyaspor)

* Galatasaray karşılaşma boyunca 763 kez topla buluştu. Antalyaspor ise karşılaşma boyunca 448 kez topla buluştu.

* Galatasaray karşılaşma boyunca 680 pas yaparken 570 tanesi isabetli oldu. Antalyaspor ise karşılaşma boyunca 371 pas yaparken 256 tanesi isabetli oldu.

* Galatasaray karşılaşmayı % 64 topla oynama oranı ile tamamlarken, Antalyaspor ise % 36 ile tamamladı.

* Galatasaray, Türk Telekom Arena'da Süper Lig'de 100.maçında 69. kez galip geldi. (20 beraberlik, 11 yenilgi)

* Lukas Podolski, Galatasaray forması altında Süper Lig'de oynadığı 31 maçta 15 gol attı.

* Bruma bu sezon Süper Lig'de 5 gole doğrudan katkı yaptı. (2 gol-3 asist)

Selçuk İnan'ın frikikten attığı gol...

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

4. dakikada sol kanatta iki rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza alanına giren Bruma, pasını ceza sahası ön çizgisi üzerindeki Eren Derdiyoka aktardı. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

10. dakikada Caroleün soldan ortasında ceza sahası içinde bulunan Sneijder, topa gelişine vurdu ancak meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

17. dakikada Antalyaspor, mücadelede öne geçti. Hızlı gelişen konuk takım atağında savunmadan çıkan Diego, sol kanatta topla buluştu. Sabri Sarıoğlundan sıyrılan Diego, meşin yuvarlağı arka direğe ortaladı. Bu noktada uygun durumda bulunan Deniz Kadah, kafayla topu filelere gönderdi: 0-1

21. dakikada Selçuk İnanın ceza sahası dışından sol çaprazdan vuruşunda, top yandan auta gitti.

25. dakikada Charlesin ceza sahası dışından sol çaprazdan çıkardığı sert şutta, kaleci Musleradan dönen topu Galatasaray savunması uzaklaştırdı.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

50. dakikada Selçuk İnanın sağdan ortasında arka direkte yükselen Eren Derdiyok topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

52. dakikada Deniz Kadahın ceza alanı sağ çaprazından dar açıya rağmen çıkardığı sert şutta, kaleci Muslera topu kornere çeldi.

54. dakikada Podolskinin ceza sahası dışından sol çaprazdan şutunda, kaleci Fornezzi meşin yuvarlağın sahibi oldu.

64. dakikada Tolga Ciğercinin pasıyla savunmanın arkasına sarkan Brumanın sağ çaprazdan vuruşunda, top az farkla üstte auta gitti.

67. dakikada Galatasaray, skora dengeyi getirdi. Eren Derdiyokun ceza sahası dışında hafif sol çaprazda yerde kalmasıyla kazanılan serbest vuruşta topun başına Selçuk İnan geçti. Deneyimli futbolcunun vuruşunda barajı geçen top, kaleci Fornezzinin sağından filelerle buluştu: 1-1

76. dakikada sağdan ceza sahasına girerek son çizgiye inen Sinan Gümüşün dar açıdan vuruşunda, kaleci Fornezzi direk dibinde topu kornere çeldi.

78. dakikada sarı-kırmızılılar, mücadelede üstünlüğü ele geçirdi. Galatasarayda ceza sahası dışında sol çaprazda topla buluşan Bruma, Celustkadan sıyrıldıktan sonra ceza sahasına girdi. Son çizgiye inen Brumanın içeriye çevirdiği top, altıpastaki Podolskiye geldi. Alman futbolcu, kontrol ettiği meşin yuvarlağa yaptığı sert vuruşla fileleri havalandırdı: 2-1

85. dakikada Galatasaray, farkı 2ye çıkardı. Hızlı gelişen ev sahibi ekip atağında, Podolskinin pasıyla sağdan ceza sahasına giren Sinan Gümüş, soluna çektiği topa plase vurdu. Kaleci Fornezziden dönen meşin yuvarlağa ceza yayı içinde bekletmeden vuran Podolski, takımının 3. golünü kaydetti: 3-1

MAÇTAN NOTLAR

SABRİ SARIOĞLU 450. MAÇINA ÇIKTI

Tecrübeli futbolcu Sabri Sarıoğlu, sarı-kırmızılı formayla 450. resmi maçını Antalyaspor karşısında oynadı. Galatasaray altyapısında futbola başlayan ve 2001-2002 sezonunda A takım kadrosuna dahil edilen Sabri Sarıoğlu, sarı-kırmızılı ekipte forma giydiği 449 resmi maçta 23 gol attı. Deneyimli futbolcu, 16. sezonunu geçirdiği Galatasaray'da 6 lig, 4 Türkiye Kupası ve 5 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

RİEKERİNK VE OYUNCULAR TRİBÜNE ÇAĞRILDI

Galatasaraylı taraftarlar, karşılaşma öncesi teknik direktör Jan Olde Riekerink ve futbolcuları tribüne çağırdı. Tezahüratlar eşliğinde tribünlere giden teknik direktör Riekerink, "üçlü" çektirerek, taraftarları selamladı. Taraftarların tek tek davet ettiği futbolcular da tribünlere gidererek, sevgi gösterilerine karşılık verdi.

BURAK YILMAZ TRİBÜNDE

Galatasaray'da daha önce önemli başarılar yaşayan Burak Yılmaz da karşılaşmayı statta izledi. Geçen sezonun devre arasında Çin Süper Lig takımlarından Beijing Guoan'a transfer olan golcü futbolcu, eski takımının Antalyaspor ile oynadığı maçı locadan takip etti. Sarı-kırmızılı taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla Burak Yılmaz'a sevgi gösterisinde bulundu.

ALPASLAN DİKMEN UNUTULMADI

Galatasaraylı taraftarlar, karşılaşma öncesinde, taraftar grubu Ultraslan'ın kurucularından Alpaslan Dikmen'i andı. 27 Eylül 2008'de trafik kazasında hayatını kaybeden Alpaslan Dikmen'i anmak için hazırladıkları pankartları tribünlere asan taraftarlar, "Alpaslan ölmedi kalbimizde yaşıyor." şeklinde tempo tuttu.

HASTA TARAFTAR KAAN'A DESTEK

Galatasaraylı futbolcular, lösemi hastası taraftar Kaan Muhammed'e destek amacıyla ısınmaya özel tişörtle çıktı. Futbolcular, en büyük hayali maç öncesi seremonisine Galatasaray ile çıkmak olan ancak yaşadığı rahatsızlık nedeniyle stada gelemeyen Kaan'a destek vermek amacıyla üzerinde "Seni seviyoruz Kaan" yazılı tişörtle ısındı.

EKREM GÜNALP'E PLAKET VERİLDİ

Karşılaşma öncesinde düzenlenen törende Galatasaray'ın eski futbolcularından Ekrem Günalp'e plaket verildi. Sarı-kırmızılı takımda 1970'li yıllarda üç şampiyonluk yaşayan Günalp, plaketini Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Cengiz Özyalçın'ın elinden aldı.

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