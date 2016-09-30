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Galatasaray Antalyaspor antremanında - Galatasaray haberleri

Galatasaray Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor.

Galatasaray Antalyaspor antremanında - Galatasaray haberleri
Galatasaray Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor. Galatasaray Süper Ligin 6.haftasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Bu maçın hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdüren Galatasaray maçtan galip gelmek adına taraftar desteğiyle maça ağırlığını koyacağı tahmin ediliyor. Galatasaray Antalyaspor maçı hazırlıklarını Jan Olde Riekerink yönetiminde sürdürdü.

Bugünkü Galatasaray antrenmanından çekilmiş bir fotoğraf

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 2 Ekim Pazar günü sahasında Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Florma Metin Oktay Tesisleri'nde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, teknik direktör Jan Olde Riekerink'in saha içinde futbolcularla yaptığı toplantıyla başladı.

Sarı-kırmızılılar daha sonra ısınma hareketlerinin ardından gruplar halinde pas çalışması yaptı.

Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Levent Nazifoğlu ile kulüp başkan danışmanı Mehmet Özbek'in de bir bölümünü takip ettiği antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirildiği bildirildi.

Tedavilerine devam edilen Nigel de Jong, Kolbeinn Sigthorsson ve Serdar Aziz antrenmanda yer almadı.

Galatasaray, Antalyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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