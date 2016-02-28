Galatasaray almadı yeni takımında şov yaptı!

Transfer döneminde Galatasaray'ın ilgilendiği ancak Meksika ekiplerinden Tigres'e transfer olan Andre Pierre Gignac, Club America'yı 4-1 mağlup ettikleri maçta güzel bir gole imza attı. Yıldız futbolcu gol sevincinde çizgi film kahramanı Super Saiyan oldu.
Transfer döneminde Galatasaray'ın ilgilendiği ancak Meksika ekiplerinden Tigres'e transfer olan Andre Pierre Gignac, Club America'yı 4-1 mağlup ettikleri maçta güzel bir gole imza attı. Yıldız futbolcu gol sevincinde çizgi film kahramanı Super Saiyan oldu.