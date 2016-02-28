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Galatasaray almadı yeni takımında şov yaptı!

Gаlаtаsаrаy'ın trаnsfеr dönеmindе istеdiği аncаk Tigrеs'е kаptırdığı Andrе Piеrrе Gignаc, Club America kаrşılаşmаsındа аttığı gоllе dikkаt çеkti

Galatasaray almadı yeni takımında şov yaptı!

 Transfer döneminde Galatasaray'ın ilgilendiği ancak Meksika ekiplerinden Tigres'e transfer olan Andre Pierre Gignac, Club America'yı 4-1 mağlup ettikleri maçta güzel bir gole imza attı. Yıldız futbolcu gol sevincinde çizgi film kahramanı Super Saiyan oldu.

30 yaşındaki futbolcu, bu sezon oynadığı 29 maçta 22 gol 2 asistlik performans sergiledi.
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