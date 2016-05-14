Galatasaray Akhisar Maçına Odaklanmış Durumda!

Galatasaray , Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında yarın deplasmanda Akhisar Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda yapılacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek.



Süper Lig'de 32 maç sonunda 11 galibiyet, 12 beraberlik ve 9 yenilgi alarak, 45 puanla 7. sırada bulunan Galatasaray, adeta kabus gibi geçen bir sezonu geride bırakmaya hazırlanıyor. Beşiktaş derbisinde aldığı mağlubiyetle ligi ilk 5 içinde bitirme umutları azalan sarı-kırmızılı ekip, Akhisar Belediyespor karşılaşmasından galibiyetle ayrılarak, iddiasını son haftaya taşımak istiyor.



UEFA Finansal Fair Play kurallarına uymadığı gerekçesiyle Avrupa kupalarına 1 yıl katılmama cezası alan Galatasaray'ın, bu cezayı gelecek sezon çekebilmek için ya ligde ilk 5 içinde yer alması ya da finale kaldığı Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürmesi gerekiyor.

Üç eksik bulunuyor Süper Lig'de 32 maç sonunda 11 galibiyet, 12 beraberlik ve 9 yenilgi alarak, 45 puanla 7. sırada bulunan Galatasaray, adeta kabus gibi geçen bir sezonu geride bırakmaya hazırlanıyor. Beşiktaş derbisinde aldığı mağlubiyetle ligi ilk 5 içinde bitirme umutları azalan sarı-kırmızılı ekip, Akhisar Belediyespor karşılaşmasından galibiyetle ayrılarak, iddiasını son haftaya taşımak istiyor.UEFA Finansal Fair Play kurallarına uymadığı gerekçesiyle Avrupa kupalarına 1 yıl katılmama cezası alan Galatasaray'ın, bu cezayı gelecek sezon çekebilmek için ya ligde ilk 5 içinde yer alması ya da finale kaldığı Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürmesi gerekiyor.

Galatasaray, Akhisar Belediyespor karşılaşmasında 3 oyuncusundan yararlanamayacak.



Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan Aurelien Chedjou ile Semih Kaya, Ege temsilcisi karşısında forma giyemeyecek. Beşiktaş derbisinde sarı kart görerek cezalı duruma düşen Lukas Podolski de Akhisar Belediyespor müsabakasında sahadaki yerini alamayacak.



İstanbul temsilcisinde ayrıca kaleci Fernando Muslera Akhisar Belediyespor maçında sarı kart görmesi durumunda ligin son haftasındaki Kayserispor maçı öncesi cezalı duruma düşecek.



Deplasmanda 12 maçlık kötü seri

Bu sezon özellikle dış sahalarda oynadığı maçlarda sonuca gitmekte sıkıntı yaşayan Galatasaray, son 12 deplasman maçını kazanamadı.



Ligdeki son deplasman galibiyetini 7. haftada Medipol Başakşehir'i 2-0 yenerek elde eden sarı-kırmızılı takım, ardından Fenerbahçe (1-1), Çaykur Rizespor (3-4), Kasımpaşa (2-2), Beşiktaş (1-2), Kayserispor (1-1), Osmanlıspor (2-3), Mersin İdmanyurdu (1-2), Gaziantepspor (0-2), Gençlerbirliği (1-1), Eskişehirspor (3-4), Antalyaspor (4-2) ve Bursaspor'a (1-1) üstünlük sağlayamadı.



Akhisar Belediyespor'a karşı bu sezon mağlubiyeti yok

Galatasaray, bu sezon Akhisar Belediyespor ile yaptığı 5 karşılaşmada da yenilgi yüzü görmedi.



Sarı-kırmızılı takım, Ege temsilcisiyle bu sezon ligde 1, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 4 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmalarda rakibine yenilmeyen Galatasaray, 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı.



Ligde sezonun ilk yarısındaki mücadeleyi 3-2 kazanan Galatasaray, Türkiye Kupası gruplarında yaptığı ilk maçı 2-1 galip tamamlarken, ikinci müsabaka 1-1 beraberlikle sona erdi. Rakibiyle bir kez daha Son 16 Turu'nda eşleşen sarı-kırmızılılar, ilk karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı, ikinci maç, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Galatasaray ile Akhisar Belediyespor 8. kez rakip

Galatasaray ile Akhisar Belediyespor, Süper Lig'de yarın 8. kez karşı karşıya gelecek.



Ege temsilcisinin Süper Lig'e yükselmesiyle başlayan rekabette geride kalan 7 maçtan 6'sını Galatasaray, birini Akhisar Belediyespor kazandı.



Sarı-kırmızılıların 19 golüne, yeşil-siyahlılar 7 golle yanıt verdi.



Manisa'da yapılan 3 maçtan 2'sini kazanıp, birini yitiren Galatasaray, deplasmanda 5 gol atıp, 3 gol yedi.



2012-2013 sezonunda Galatasaray, İstanbul'da 3-0, Manisa'da 2-1'lik skorlarla galip geldi. 2013-2014 sezonunda Manisa'daki maçı ev sahibi ekip 2-1 kazandı, İstanbul'da sarı-kırmızılılar rakibini 6-1 mağlup etti. Geçen sezonki müsabakalarda ise gülen taraf, İstanbul'da 2-1, deplasmanda da 2-0'lık skorlarla Galatasaray oldu. Bu sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı ise Galatasaray 3-2 kazandı.