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Galatasaray - Akhisar Bld Muhtemel 11'ler

Galatasaray Kupada karşılaştığı khisar Belediyespor'u 3 gün sonra evinde lig maçında karşılıyor, kupa maçı sonucu 2-1 sarı kırmızılı ekibin üstünlüğü ile bitsede bu maçın zor olması bekleniyor

Galatasaray - Akhisar Bld Muhtemel 11'ler
 Galatasaray Kupada karşılaştığı khisar Belediyespor'u 3 gün sonra evinde lig maçında karşılıyor, kupa maçı sonucu 2-1 sarı kırmızılı ekibin üstünlüğü ile bitsede bu maçın zor olması bekleniyor

Ege temsilcisinin Süper Lig'e yükselmesiyle başlayan rekabette geride kalan 6 maçtan 5'ini Galatasaray, birini Akhisar Belediyesporkazandı.

Sarı-kırmızılıların 16 golüne, yeşil-siyahlılar 5 golle yanıt verdi.

İstanbul'da yapılan 3 maçı da kazanan Galatasaray, 11 gol atıp, 2 gol yedi. 

2012-2013 sezonunda Galatasaray, İstanbul'da 3-0, Manisa'da 2-1'lik skorlarla galip geldi. 2013-2014 sezonunda Manisa'daki maçı ev sahibi ekip 2-1 kazandı, İstanbul'da sarı-kırmızılılar rakibini 6-1 mağlup etti. Geçen sezonki müsabakalarda ise gülen taraf, İstanbul'da 2-1, deplasmanda da 2-0'lık skorlarla Galatasaray oldu.

GALATASARAY - AKHİSAR BLD. 

STAT: Türk Telekom Arena

HAKEM: Deniz Ateş Bitnel

YAYIN: Lig TV

SAAT:16:00

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Sabri, Semih, Hakan, Tarık, Chedjou, Bilal, Yasin, Sneijder, Olcan, Podolski

TEKNİK DİREKTÖR: Mustafa Denizli

 

AKHİSAR BLD. : Lukac, Ahmet, İsmail, Caner, Kadir, Custodio, Merter, Güray, Nguemo, Sami, Rodallega

TEKNİK DİREKTÖR: Cihat Arslan

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Anahtar Kelimeler:
GalatasarayAkhisar Belediyespor
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