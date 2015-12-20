Galatasaray - Akhisar Bld Muhtemel 11'ler

Ege temsilcisinin Süper Lig'e yükselmesiyle başlayan rekabette geride kalan 6 maçtan 5'ini Galatasaray, birini Akhisar Belediyesporkazandı.

Sarı-kırmızılıların 16 golüne, yeşil-siyahlılar 5 golle yanıt verdi.

İstanbul'da yapılan 3 maçı da kazanan Galatasaray, 11 gol atıp, 2 gol yedi.

2012-2013 sezonunda Galatasaray, İstanbul'da 3-0, Manisa'da 2-1'lik skorlarla galip geldi. 2013-2014 sezonunda Manisa'daki maçı ev sahibi ekip 2-1 kazandı, İstanbul'da sarı-kırmızılılar rakibini 6-1 mağlup etti. Geçen sezonki müsabakalarda ise gülen taraf, İstanbul'da 2-1, deplasmanda da 2-0'lık skorlarla Galatasaray oldu.



GALATASARAY - AKHİSAR BLD.

STAT: Türk Telekom Arena

HAKEM: Deniz Ateş Bitnel

YAYIN: Lig TV

SAAT:16:00

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

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