Galatasaray - Akhisar Belediyespor Türkiye Kupası ZTK Maçı ATV Canlı İzle Ne Zaman Saat Kaçta Hangi Kanalda?

Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Cihat Arslan, Galatasaray ile yarın deplasmanda oynanacakları Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçının iki takım için de çok önemli olduğunu söyledi.

Arslan kupa maçının hazırlıklarını sürdürdükleri Yılmaz Atabarut Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Spor Toto Süper Lig'de Gençlerbirliği maçında alınan mağlubiyetin kendilerini üzdüğünü ifade eden Arslan, "İlk yarı oynanan oyundan memnundum ama ikinci yarı yenilgiye kabul ettik. Maç sonu yenilgi kabul edilir ancak karşılaşma oynanırken yenilgiyi kabul etmek bizim karakterimize pek uymadı. Bundan dolayı hem kendi hem de oyuncu gurubum adına büyük üzüntü duydum" dedi.

Arslan, Ziraat Türkiye Kupası'nda önemli bir maça çıkacaklarını, rakipleri Galatasaray'ın kupayı kurtuluş olarak gördüğünü dile getirdi.

Galatasaray'ın turu mutlaka geçmek isteyeceğinin farkında olduklarını kaydeden Arslan, "Hem bizim hem de Galatasaray için çok önemli bir maç. Galatasaray için kupa tutunacak tek dal olduğundan karşılaşmaya oldukça agresif çıkacaklar. Turu geçmek isteyeceklerdir. Biz sahaya dezavantajlı çıkacağız. Öne geçersek dezavantajı avantaja çevirebiliriz" diye konuştu.





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Arslan, 6 Mart Pazar günü Süper Lig'de Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe maçının da zorlu geçeceğini vurgulayarak, "Fenerbahçe her karşılaşmaya şampiyonluk maçı gibi çıkıyor, bunu Beşiktaş derbisinde gördük. Dolayısıyla çok zorlu bir maç olacağının farkındayız" ifadelerini kullandı. Bu arada Galatasaray maçında Akhisar Belediyespor'da eksik oyuncu bulunmazken, takımın bugün İstanbul'a gideceği belirtildi.

Galatasaray'da TEK Hedef Ziraat Türkiye Kupası

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ikinci maçında yarın Akhisar Belediyespor'u konuk edecek.

Ligde zor günler yaşayan, Avrupa'ya da Lazio yenilgisiyle veda eden sarı-kırmızılılarda tek hedef Ziraat Türkiye Kupası kaldı. Kupada çeyrek final ilk maçında deplasmanda Akhisar Belediyespor'u 2-1 ile geçen Aslan, TT Arena'da yarın 18.15'te başlayacak olan maçta her türlü galibiyet veya beraberlikte tur atlayan taraf olacak. Akhisar'ın 2-1 galibiyeti durumunda ise maç uzatmalara gidecek. Akhisar Belediyespor'un tur atlaması için ise 3 veya daha fazla gol atarak tek farklı galip gelmesi gerekecek. Sarı-kırmızılarda, Gaziantepspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Carole ve Chedjou'nun oynayıp oynamayacağı belirsizliğini korurken, Sinan Gümüş ise tedavileri devam ediyor.