Galatasaray - Akhisar Belediyespor Maçını Canlı İzle - Radyodan Dinle - Hangi Kanalda?

Süper toto Süper ligde 16. haftaya gelindi ve maç programı belli oldu. Oldukça heyecanlı geçen haftanın ardından bu hafta içerisinde tekrar 16. hafta maçları için sahaya çıkacak olan takımlardan Akhisar 16. haftada Galatasaray ile karşılaşacaktır. Süper ligde 16. haftada Akhisar'ı konuk edecek olan Galatasaray maçının bilet fiyatları şimdiden merak edilmeye başlandı.

20 Aralık Pazar günü oynanacak olan Galatasaray Akhisar maçı saat 20:00'de başlayacak ve Ali samiyen Stadında oynanacaktır. Lig Tv'nin yayınlayacağı Galatasaray Akhisar maçı bilet fiyatları yazımızın devamındadır.

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