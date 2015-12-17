Galatasaray Akhisar Belediyespor Maçını Canlı İzle - Hangi Kanalda? - Maç Sonucu - Geniş Özeti ve Golleri

Galatasaray derbiyi kaybettiği için yaralı çıkıyor. Mustafa Denizli bile sarı kırmızılılara çare olamadı. Takımı incelediğimiz zamanda atternetif oyuncu olmayınca yönetim ve teknik heyet devam yumruk yiyor. 9 puan liderin gerisine düşen Galatasaray, kupaya galibiyetle başlayarak, moral bulmayı hedefliyor. Burak Yılmaz ve Jason Denayer forma giyemeyecek. Mustafa Denizli'nin Wesley Sneijder, Lukas Podolski, Selçuk İnan ve Fernando Muslera gibi oyuncularına Akhisar Belediyespor karşısında görev vermemesi bekleniyor Sezon başında Beşiktaş'tan transfer edilen kaleci Cenk Gönen'in ise bu sezon ilk resmi maçına çıkacağı öğrenildi.





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Akhisar Belediyespor öne geçtiği Kayseri maçını hakem faciasıyla kaybetti. Rodallega bu senenin bence Eto ile birlikte en iyi golcüleri arasına kesin girer. Kupayı ligde az süre alan oyuncuları motive etme ve hazır tutma açısından bir fırsat olarak gören Cihat Arslan, karşılaşmada LuaLua, Hasan Kabze, Bruno, Tolga, Abdülkadir Emrah Tuncel gibi oyunculardan yararlanacak. Cihat Arslan'ın, sarı kart cezası nedeniyle pazar günkü lig maçında forma giyemeyecek Douglao'ya da şans verebileceği bildirildi.-YETKİN ETKİN