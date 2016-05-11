Galatasaray Akhisar Belediyespor Maçı Ne Zaman?

Galatasaray , Spor Toto Süper Lig ’in 33. haftasında Akhisar Belediyespor ile oynayacağı maçın hazırlık larına bir günlük aranın ardından yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’nda Teknik Direktör Jan Riekerink yönetimindeki idman, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı.

Sarı-kırmızılı takım, antrenmanın devam eden kısmında ise teknik pas çalışması, şut çalışması ve ardından orta-sonuçlandırma gerçekleştirdi. Antrenmanın son bölümde iki takım halinde 40 metrede yapılan çift kale maçla Galatasaray bugünkü idmanı tamamladı.

Aurelien Chedjou ve Semih Kaya, tedavilerinin ardından bireysel çalıştı.

Galatasaray Futbol Takımı, Akhisar Belediyespor maçının hazırlıklarına yarın sabah saat 11.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.



Akhisar Belediyespor-Galatasaray Maçı 15.05.2016 saat 19.00'da oynanacak.