Galatasaray Akhisar Belediyespor kupa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Türk Telekom Arena'da yapılacak maç, Çarşamba günü saat 18.15'te başlayacak. Müsabakayı hakem Kutluhan Bilgiç yönetecek.

Spor Toto Süper Lig'de aldığı kötü sonuçların ardından şampiyonluk potasının gerisine düşen, UEFA Avrupa Ligi'nde ise İtalya'nın Lazio takımına elenen sarı-kırmızılı ekibin önünde tek hedef olarak Ziraat Türkiye Kupası kaldı.

İlk maçta deplasmanda rakibini 2-1 yenen Galatasaray, alacağı her türlü galibiyet ve beraberlikte yarı finale yükselecek. Sarı-kırmızılılar, 1-0 kaybetse bile adını yarı finale yazdıracak. Karşılaşma 2-1 Akhisar Belediyespor'un üstünlüğüyle tamamlanması durumunda uzatmaya gidecek. Ege temsilcisi 2 farklı galip gelmesi durumunda yarı finalist olacak. Akhisar Belediyespor, 3 ve üstü gol atarak tek farklı kazanırsa da bir üst tura çıkacak.

Teknik direktör belirsizliği

Galatasaray'da Akhisar Belediyespor karşılaşmasına takımı kimin çıkaracağı henüz belli değil. Spor Toto Süper Lig'deki Gaziantepspor maçının 2-0 kaybedilmesinden sonra istifa sinyali veren teknik direktör Mustafa Denizli, dünkü idmanda yer almazken, futbolcular ve kulüp çalışanlarıyla vedalaşmıştı.

Denizli'nin geleceği bugün sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek ile yapması planlanan toplantıdan sonra belli olacak. Deneyimli teknik adamın istifa etmesi durumunda takımın başında Brezilyalı antrenör Claudio Taffarel'in yer alması bekleniyor.

Chedjou için maç saati bekleniyor

Sarı-kırmızılı ekipte uzun süreli sakatlığı bulunan Sinan Gümüş yarınki mücadelede forma giyemeyecek. Gaziantepspor müsabakasında sakatlanarak oyundan çıkan Aurelien Chedjou ve Lionel Carol'ün durumları ise belirsizliğini koruyor.

Chedjou ve Carol'ün oynayıp oynayamayacağı yarın maç saatinde belli olacak.