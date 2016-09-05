Galatasaray'a şok! Muslera sakatlandı

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Fernando Muslera, milli takım kampında sakatlandı.

Uruguay basınının geçtiği bilgilere göre, dün (4 Eylül) yapılan idmanda kaburgasına darbe alan yıldız kaleci, antrenmanı yarıda bırakmak zorunda kaldı.

30 yaşındaki kalecinin milli takım doktoru Dr. Alberto Pan tarafından yapılan ilk tetkiklerine göre, kaburga kemikleri arasında zedelenme olduğu ve 7 Eylül'de Paraguay ile oynayacakları maçta sahada olup olmayacağının belirsizliğini koruduğu kaydedildi.

Uruguay Teknik Direktörü Oscar Tabarez'in, ilk etapta çok ciddi bir sakatlığı olmadığı kanısına varılan Muslera'nın yerine kalede Vasco da Gama'nın file bekçisi Martin Silva'ya forma verebileceği belirtildi.

Galatasaray'da daha önce de yeni transfer Kolbeinn Sigthorsson milli takım kampında sakatlık yaşamıştı.