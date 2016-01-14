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Galatasaray'a Famara Diedhiou şoku

Galatasaray'ın transfer etmek istediği Fransa 2. Ligi Clermont takımının formasını terleten Famara Diedhiou'dan olumsuz yanıt geldi

Galatasaray'a Famara Diedhiou şoku

 Sporcope Özel Haber- Golcü arayışlarına devam eden Galatasaray, Fransa 2. Lig'i takımlarından Clermont'un Senegalli golcüsü Famara Diedhiou için geçtiğimiz hafta girişimlerde bulunduğu ortaya çıktı.

YÖNETİMİ İKNA EDEMEDİLER

Clermont, Sochaux'dan kiraladığı golcüsünü bırakmak istemedi. Fransa Lig 1'e çıkmak için yarışta iddialı bir durumda olan ve 3. sırada bulunan Clermont yönetimi ikna edilemedi. Galatasaray yönetimi bu cevabın üzerine bonservisini almak için Sochaux kulübü yetkilileriyle ile irtibata geçti ancak kapılar sarı kırmızılı yöneticilere bir kez daha kapandı.

EN YAKIN RAKİBİNE FARK ATTI

Geleceğin yıldızları arasında Galatasaray'ın istediği Senegalli golcüsü Famara Diedhiou, 23 yaşında. Bu sezon gösterdiği performans ile takımı Clermont'u ligde şampiyonluk potasına soktu. Fransa 2. Lig'inde attığı 17 golle gol kralı pozisyonunda bulunan Famara, en yakın rakibi Pape Sane'ye 7 gol fark attı.

DAMIAO İÇİN GİRİŞİMLER HIZLANDI

Galatasaray'ın arayışları devam ediyor Galatasaray scout ekibi sezon başında Fransa 2. Lig'inden alınan ve başarılı bir performans sergileyen Carole transferinin ardından, aramalarına devam ediyordu. Yönetimin Famara Diedhiou transferini bitirememesi üzerine mecburen listedeki diğer adaylara geçildi. Sarı kırmızılı yöneticiler Brezilyalı golcü Damiao için girişimler hızlandı.
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FransaClermont
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