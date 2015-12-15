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Galatasaray'a derbi mağlubiyetinin ardından ikinci şok

Beşiktaş ile derbi maçının 37. dakikasında sakatlanıp yerini bir diğer golcü futbolcu Umut Bulut'a bırakmak zorunda kalan Burak Yılmaz'ın ilk devreyi kapattığı öğrenildi

Galatasaray'a derbi mağlubiyetinin ardından ikinci şok
 Beşiktaş ile derbi maçının 37. dakikasında sakatlanıp yerini bir diğer golcü futbolcu Umut Bulut'a bırakmak zorunda kalan Burak Yılmaz'ın ilk devreyi kapattığı öğrenildi
Süper Lig'in 15.haftasında Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 2-1 yendiği maçta sakatlanan Burak Yılmaz'ın ilk yarıyı kapattığı belirtildi.

FATURA AĞIR OLDU

Beşiktaş'a 2-1 yenilerek lig yarışında ağır yara alan Galatasaray'da, moraller bozulurken Burak Yılmaz'ın da ilk yarıyı kapatması ve Selçuk İnan'ın cezalı duruma düşmesi derbi faturasını ağırlaştırdı.

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Derbinin ardından büyük moral bozukluğu yaşayan sarı-kırmızılılar'a teselli ise sakat oyuncularından geldi. Uzun süreli sakatlıklarını atlatan Jason Denayer ve Lionel Carole, rahatsızlıklarını büyük ölçüde atlattı. İki oyuncunun da haftasonuna kadar takıma katılacağı kaydedildi.
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GalatasarayBeşiktaşBurak Yılmaz
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