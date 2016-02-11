Galatasaray'a büyük şok UEFA'nın verdiği cezayı Başkan açıkladı!

Divan Kurulu Toplantısı'nda konuşma yapan Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek çarpıcı açıklamalarda bulundu.



"UEFA, 1 YIL CEZA VERDİ"

Özbek, "UEFA tarafından yapılan uyarılar pek dikkate alınmamış. Zararların boyutu gerçekten büyük. Toplamda 164 milyon Euro'luk zarar söz konusu. UEFA'ya bizim yönetimimize bir şans verilmesi gerektiğini söyledim. Galatasaray UEFA'dan 1 yıl ceza aldı. Bu ceza haksız. UEFA, Galatasaray'a ceza vermenin sistemin faydasına olmadığını anlayacak Gidişimiz iyi değil. Bugüne kadar Galatasaray'ı yönetenler bazı şeyleri gözden kaçırmış. Galatasaray'ın mali yapısını duman eden bir tavır içine kimsenin girmemesi lazım" dedi.

"GİDŞİMİZ İYİ DEĞİL"

"23 Şubat'ta bir görüşme yapacağız." diyen Özbek, "Futbol dünyasının yakından tanıdığı avukat Jean Louis Dupont ile gideceğiz. Gidişimiz iyi gidiş değil. Bugüne kadar Galatasaray'ı yönetenlerin bazı şeyleri iyi yapmadığını, başaramadığını düşünüyorum. Gerekenleri yapmazsak olacakları bu camia taşıyamaz. Ben eldeki varlıkları satarak bir çözümden yana da değilim. Bunu ne kendime ne camiama yakıştıramam." ifadelerini kullandı.





"KİMSEYE GÖNDERMEM YOKTUR"

Dursun Özbek, "Özellikle futbolun şike olaylarıyla ilişkilendirilmesine son derece karşıyım. UEFA'nın bu tip uygulamalara neden hassas olduğunu açıkladım bir tv kanalında yanlış anlaşıldı. TFF de beni PFDK'ye sevk etti. İnsanlar alıngan olabilir. Fakat benim konuşmam da hiç kimseye bir gönderme yoktur. Yaptığım açıklamaları, deşifrelerini okumuşsunuzdur. Kimseyi rencide etmedim" dedi.

"İSTERLERSE TAKSİM'DE ASSINLAR"

Federasyonun içeriğini bildirmeden, sadece tapeyi gönderip, sportmenliğe aykırı diye savunmasını istediğini ifade eden Özbek, "Federasyona yazdığım mektupta, kullandığım ifadelerin içinde sportmenliğe aykırı bir husus olmadığını ifade ettim İsterlerse bana müebbet versinler, isterlerse Taksim meydanında assınlar, Galatasaray değerlendirinden ödün vermem. Ben bugüne kadar Galatasaray değerlerinden ödün vermedim, vermem" dedi.

"AMATÖR SPORLARDA EZİYET ÇEKİYORUZ"

"Amatör sporlarda eziyet çekiyoruz" diyen Özbek, "Daha fazla tanınır olmak ve prestifli olmak niyetiyle Galatasaray'ın mali yapısını duman etme çabasına kimse girmemelidir. Sizin desteğinize ihtiyacımız var. Arkamızda durduğunuzu gösterin. Galatasaray camiası ancak beraber olduğu zaman kurtulur. Amatör sporlarda özellikle eziyet çekiyoruz. Amatör sporlarda sponsor bulmak çok zorlaştı. İnsanlar farklı sebepler nedeniyle sponsorluktan kaçıyorlar. Basketbol şubesi, biz göreve gelmeden önce 14-15 milyon dolar bütçeyle mücadele ediyordu. Bu sezon basketbolda 6 milyon Euro'luk bir bütçeyle oynuyoruz. Seneye bunu 3 milyon Euro seviyesinde tutacağız." dedi.

"HERKESİN BİR ÇATI ALTINDA TOPLANMASI GEREKİR"

Herkesin taşın altına elini koyması gerektiğinin altını çizen Galatasaray başkanı, "Futbolda daha az bütçeli ama daha çok çalışan ve özverili bir takım oluşturmak zorundayız. Statlara gelen seyirci sayısının azalmasında Galatasaray'ın dahli olmadı. Bu olayların üstesinde gelmek sadece yönetimin işi olamaz. Herkesin bir çatı altında toplanması gerekir. Bu yüzden dünyaya örnek olacak bir kenetlenmeyi ve dayanışmayı gerçekleştirmek için sizden destek istiyorum. 8-10 maddelik bir aksiyon planı hazırladık. UEFA'nın da kabul edeceği bir gelir sistemiyle bu zararı indirmek mümkün." ifadelerini kullandı.

"ZARAR 10 MİLYON EURO'NUN ALTINDA OLACAK"

"Tek bilek, tek yürek" projesinden bahseden Özbek, "Birlik ve beraberliğin sembolü olacak ilk hamle "Tek bilek, tek yürek" projesidir. Herkesin bu bilekliği takmasını istiyorum. Eskisi gibi har vurup harman savurma dönemi bitmiştir. Size söz veriyorum. 31 Mayıs 2016'da G.Saray Sportif AŞ'nin zararı 10 milyon Euro'nun altında olacak." diye konuştu.

"YENİ KAYNAKLARA İHTİYACIMIZ VAR"

Özbek, "Galatasaray Adası'nın içinde bulunan işletmeciyle sözleşmemiz sona erdi. Kendisinden, adayı kulübe iade etmesini istedik. Bu konuda hukuka başvurduk. Karşı taraf, 10 Ocak yani bugün bize bir cevap verecekti ama ek süre istemiş. Galatasaray'ın yeni kaynaklara ihtiyacı var. Bu anlamda Mecidiyeköy'de yaptığımız otelin inşaatı kabaca bitmiştir." ifadelerini kullandı.

"ASLOLAN GALATASARAY'DIR"

"Stadın yanındaki araziye basketbol salonu yapacağız." diyen Özbek, "Kasamızdan para çıkmayacak. Salon, kendi kendini finanse edecek. Florya'daki tesislerimizin bir kısmını Riva'ya taşımak istiyorum. Galatasaray bayrağını da Riva'ya dikeceğim. Biz, Galatasaray'a büyük değerler katmak için çalışıyoruz. Her şey Galatasaray için. Aslolan Galatasaray'dır." dedi.