Galatasaray'a Büyük Şok Oumar Niasse Elden Kaçıyor

Ünlü Rus futbol menajeri Alexey Safonov, Rus basınına ülkedeki oyuncularla ilgili çıkan transfer dedikodularıyla ilgili bildiklerini aktardı. Oumar Niasse konusuna da değinen Safonov, Monaco'nun Afrikalı yıldızı istediğini söyledi.

"GALATASARAY'DAN GELECEK TEKLİF..."

Sezon başında Galatasaray'ın transfer etmek istediği Oumar Niasse ile ilgili gelen soruya Safonov; "Onun transferi tamamen finansal koşullara bağlı. Türkiye'den buraya isteyerek geldi, durumu diğer transfer olmak isteyenlerden farklı. Galatasaray'dan gelecek teklifin, Lokomotiv Moskova'nın isteklerini karşılaması zorunlu." dedi.

"SADECE GALATASARAY İLGİLENMİYOR"

Niasse ile ilgilenin sadece Galatasaray olmadığını belirten Safonov; "Aynı şekilde, Monaco'nun da bir ilgisi var. Onların da teklifi şu an için Lokomotiv'in isteklerinin uzağında. Ocak ayında, Niasse ile ilgili sürpriz gelişmelerin olabileceğini düşünüyorum. Niasse, Lokomotiv'in en önemli oyuncularından, Rus Ligi'nin en formda golcülerinden biri haline geldi. Lokomotiv'in ondan vazgeçmesi kolay olmayacak" ifadelerini kullandı.

RUS EKİPLERİNİN DE GÜNDEMİNDE

Alexey Safonov, ocak ayında Spartak Moskova ve Dinamo Moskova'nın önemli bir bütçeyle yıldız isimleri transfer etmek çabasında olacaklarını da aktardı

(Kaynak: Sporx)