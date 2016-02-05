Galatasaray'a Bruma'dan güzel haber

Real Sociedad'daki performansıyla Avrupa'nın dev kulüplerinin tekrar dikkatini çekmeye başlayan Bruma'ya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'un ardından, Ligue 1 ekibi AS Monaco'nun talip olduğu iddia edildi.



HEDEF BRUMA

Fransa basınında yer alan haberlere göre, Benfica'dan kiraladığı Helder Costa'dan umduğunu bulamayan AS Monaco rotasını bu sezonki performansıyla dikkat çeken Bruma'ya yöneltti. Haberde AS Monacolu yöneticilerin sezon sonunu bekleyeceği ve Real Sociedad'ın Portekizli oyuncunun transferi için 8 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmaması halinde Galatasaray'a ilk teklifini yapacağı belirtildi.

R. SOCIEDAD OPSİYONU KULLANMAZSA...

Geçmiş dönemde Portekiz basınında yer alan haberlere göre Bruma'nın başka bir talibinin ise Borussia Dortmund olduğu iddia edilmişti. Bundesliga ekibinin de AS Monaco gibi sezon sonunda Real Sociedad'ın satın alma opsiyonunu kullanmaması halinde Galatasaray'ın kapısını çalması bekleniyor.

22 MAÇTA 3 GOL 1 ASİST

33 kez Portekiz U19 forması giyen Bruma, Sporting Lisbon'da gösterdiği performansla tüm Avrupa'nın dikkatini çekmeyi başarmıştı. 2013/2014 sezonunda Galatasaray'a transfer olan genç yıldız, sezon başında La Liga ekiplerinden Real Sociedad'a kiralandı. Real Sociedad formasıyla gösterdiği performansla tekrar dikkat çeken Bruma, bu sezon La Liga ekibiyle çıktığı 22 maçta 3 gol 1 asistlik performans sergiledi.