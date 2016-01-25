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Galatasaray'a Blerim Dzemaili'den güzel haber

Bologna kulübü Blerim Dzemaili için Genoa kulübüne teklifte bulundu, bu transferin gerçekleşmesi için Galatasaray kulübünün onayı gerekiyor

Galatasaray'a Blerim Dzemaili'den güzel haber

 İtalya'nın Bologna Kulübü kısa bir süre içerisinde Galatasaray'ın kapısını çalacak. Sarı-kırmızılı ekibin sezon başında Genoa'ya kiraladığı Blerim Dzemaili, Çizme'de beklenen performansı sergileyemedi. İsviçreli futbolcu bir sezonluğuna Genoa'ya kiralanmış ve ücretinin bir bölümü Galatasaray tarafından ödenmeye devam ediliyordu.



İtalyan basınındaki haberlere göre deneyimli orta saha oyuncusu Bologna'ya transfer olacak. Corriere dello Sport'un haberinde lacivert-kırmızılı ekibin oyuncu için Genoa'ya başvurduğu ve sezon sonuna kadar kadrosuna katmak istediğini aktardığı belirtildi. Bugünkü Verona-Genoa maçının 29 yaşındaki oyuncunun kuübündeki son maçı olabileceğine dikkat çekildi.



Genoa Galatasaray'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Blerim Dzemaili'yi Bologna'ya kiralık olarak verebilir. Ancak FIFA kurallarına göre halihazırda bir kulüpte kiralık olarak forma giyen bir oyuncunun, üçüncü bir kulübe gitmesi için, bonservisini elinde bulunduran kulübün yazılı izni gerekiyor. Futbolcu ancak bu şekilde kiralık oynadığı kulüpten yeni bir kulübe daha kiralık olarak gidebiliyor. Bu yüzden Genoa'nın Galatasaray'a başvurarak bu transfer için gerekli izni yakın bir zamanda talep etmesi bekleniyor.

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Blerim Dzemaili
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